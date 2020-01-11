عين هيثم بن طارق سلطانا جديدا لعمان خلفا لقابوس الذي توفي مساء الجمعة عن 79 عاما. ويبلغ السلطان الجديد لعمان 65 عاما من العمر. وكان السلطان الجديد لعمان يشغل منصب وزير التراث والثقافة.

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أعلن التلفزيون الرسمي العماني أنه تم تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للسلطان قابوس. وقالت الحكومة العمانية في تغريدة "صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق بن تيمور آل سعيد - حفظه الله - يؤدي القسم سلطانا للبلاد (...) إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد".



وأشار معلق التلفزيون العام في السلطنة إلى أن العائلة المالكة، قررت فتح رسالة تركها السلطان الراحل وحدد فيها اسم خليفته.



والسلطان الجديد هيثم بن طارق (65 عاماً)، محب للرياضة، وتولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، قبل أن يصبح وزيراً للتراث والثقافة منذ التسعينات.

وبحسب الدستور، يقوم مجلس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان قابوس وحدّد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.



فرانس24/ أ ف ب