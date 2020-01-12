أمير قطر يؤكد توافق الدوحة وطهران على وجوب "تخفيف التصعيد" في المنطقة

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طهران (أ ف ب)

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك عقب لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد في طهران أن "الحل الوحيد لخلافات المنطقة هو الحوار وتخفيف التصعيد".

وشدد الشيخ تميم على أن "زيارتي لطهران تأتي في وقت حساس في المنطقة واتفقنا مع الأشقاء الإيرانيين على أن الحل الوحيد هو تخفيف التصعيد"، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين "تاريخية، وشهدت تطورات كبيرة وكانت القنوات بين الجانبين دائما مفتوحة".

وأعلن الشيخ تميم أنه وجه دعوة الى الرئيس روحاني لزيارة قطر.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" عن أمير قطر قوله إن بلاده لن تنسى مواقف طهران ومساعداتها وما قدمته للدوحة خلال الحصار، سواء بفتح موانئها أو أجوائها.

وأقام روحاني مراسم استقبال رسمية لأمير قطر في مجمع "سعد آباد" الثقافي في طهران.

ووصل أمير قطر ظهرا إلى طهران حيث كان في استقباله وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان.

وتأتي الزيارة في ظرف حرج للغاية في المنطقة إثر ضربة أميركية قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، ردّت عليها طهران بضربات صاروخية على قاعدتين في العراق تستخدمهما قوات أميركية.

وعقب الضربة تحطّمت طائرة ركاب أوكرانية بعيد إقلاعها قرب طهران ما أدى إلى مصرع 176 شخصا كانوا فيها.

وأقرت السلطات الإيرانية بأنها أُسقطت بصاروخ "أُطلق من طريق الخطأ".

بورز/ود/ب ق

© 2020 AFP