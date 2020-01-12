أمير قطر يتوجّه إلى إيران وسط توتر في المنطقة

إعلان اقرأ المزيد

الدوحة (أ ف ب)

يتوجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران، بحسب ما أعلنت الدوحة الأحد، وسط تصاعد التوتر في المنطقة منذ اغتالت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وتتمتع قطر بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. وتقيم الدوحة أيضا علاقات قوية مع طهران.

وقالت قناة الجزيرة القطرية أن الشيخ تميم سيلتقي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولين إيرانيين آخرين.

وأكد مسؤول في مكتب الاتصال الحكومي الزيارة مشيرا إلى إن الشيخ تميم سيتوجه إلى إيران بعد محطة في عمان.

وغادر الشيخ تميم الدوحة الأحد متوجها إلى مسقط لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بحسب ما أعلنت وكالة لأنباء القطرية.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عقب مقتل سليماني في بغداد وإقرار إيران بأنها أسقطت طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ فقتلت 176 شخصًا هم جميع من كانوا على متنها.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعا إلى حل سلمي للخلافات بعد الغارة الأميركية في العراق التي قتلت سليماني في 3 كانون الثاني/يناير.

وكانت علاقات الدوحة مع إيران، غريمة السعودية، في مقدمة الأسباب التي أدت إلى نشوب أزمة بين قطر وحلفائها السابقين.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

© 2020 AFP