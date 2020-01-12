إيران توقف السفير البريطاني لفترة وجيزة ولندن تندد بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي"

أوقفت السلطات الإيرانية السبت لفترة وجيزة السفير البريطاني في طهران روب ماكير. واعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب هذا الاعتقال "بدون مبرّر أو تفسير، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي". ودعت واشنطن طهران إلى الاعتذار عن احتجاز السفير البريطاني. واتهمت السلطات الإيرانية السفير البريطاني بـ"تحريض" المتظاهرين الذين خرجوا في طهران استجابة لدعوة من أجل تكريم ضحايا الطائرة الأوكرانية.

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أعلن وزير خارجيّة بريطانيا دومينيك راب أن السُلطات الإيرانيّة اعتقلت السبت لفترة وجيزة السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير.

واعتبر راب في بيان إنّ "اعتقال سفيرنا في طهران بدون مبرّر أو تفسير، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي". وحذّر الوزير إيران من أنّها في لحظة تقِف فيها عند "تقاطع طرق"، وعليها أن تختار بين "سيرها نحو وضع المنبوذ" أو "اتّخاذ خطوات لتهدئة التوتّرات والانخراط في مسار دبلوماسي إلى الأمام".



واعتُقل ماكير بزعم "تحريضه"، في طهران، متظاهرين غاضبين من جرّاء إسقاط طائرة ركّاب أوكرانيّة في واقعةٍ أسفرت عن مقتل 176 شخصًا معظمهم إيرانيّون، وفقًا لصحيفة ديلي ميل. وأضافت الصحيفة أنّه جرى إطلاق سراح السفير بعد نحو ساعة.



وتجمّع مئات الطلّاب في طهران مساء السبت، استجابة لدعوة من أجل تكريم ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية.



وأسفرت الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في إيران عن مقتل أكثر من 300 شخص، وفق منظّمة العفو الدوليّة.



ترامب يشيد بـ"شجاعة" المتظاهرين الإيرانيين



وحذّر الرئيس الأمربكي دونالد ترامب النظام الإيراني من أنّه لا يُمكن أن "تكون هناك مجزرة أخرى بحقّ المتظاهرين السلميّين"، في إشارة منه إلى الحركة الاحتجاجيّة التي كانت إيران شهدتها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وكتب ترامب على تويتر "لا يُمكن أن تكون هناك مجزرة أخرى بحَقّ المتظاهرين السلميّين، ولا قطع للإنترنت. العالم يُراقب".



وأكّد ترامب للشعب الإيراني السبت أنّه يقف "إلى جانبه" وأنّ الولايات المتّحدة "تتابع عن كثب" الاحتجاجات التي اندلعت بعدَ إقرار طهران بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانيّة.



وكتب ترامب على تويتر "إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة: أنا إلى جانبكُم منذ بداية رئاستي، وستظلّ إدارتي إلى جانبكم". وأضاف "نحن نتابع تظاهراتكم عن كثب، وشجاعتكم تُلهمنا".



الولايات المتحدة تدعو إيران إلى الاعتذار



ودعت الولايات المتّحدة السبت إيران إلى الاعتذار عن احتجاز السفير البريطاني لدى طهران.



وكتبت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة مورغن اورتيغاس على تويتر إنّ هذا الاعتقال "ينتهك اتّفاقيّة فيينا التي يمتلك النظام تاريخا سيّئا في خرقِها".



وأضافت "ندعو النظام الى الاعتذار رسميًّا للمملكة المتّحدة لانتهاك حقوقه (السفير)، وإلى احترام حقوق جميع الدبلوماسيّين".



وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتبر السبت أنّ إقرار إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانيّة من طريق الخطأ هو "خطوة أولى مهمّة".



وقال في بيان صدر عن مكتبه "سنبذل كلّ ما بوسعنا لدعم عائلات أربع ضحايا بريطانيّين وضمان حصولهم على الأجوبة وطي الصفحة بالشكل الذي يستحقونه".



وأضاف جونسون أنّ بلاده ستعمل من قرب مع كندا وأوكرانيا وغيرهما من الشركاء الدوليّين لضمان إجراء "تحقيق دولي شامل وشفّاف ومستقلّ وإعادة جثث القتلى".



وأوضح أنّ "هذه الحادثة الأليمة تؤكّد أهمية خفض تصعيد التوتّر بالمنطقة". وشدد على "أهمية مضي جميع القادة قدمًا بالمسار الدبلوماسي".



فرانس24/ أ ف ب

