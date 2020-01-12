اثيوبيا تطلب من جنوب افريقيا التوسط في الخلاف مع مصر بشأن سد النهضة

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بريتوريا (أ ف ب)

طلب رئيس وزراء اثيوبيا ابيي أحمد من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الاحد التدخل في الخلاف الطويل مع مصر بشأن السد الضخم الذي تبنيه اديس ابابا على نهر النيل الأزرق.

وتوترت العلاقات بين اثيوبيا ومصر منذ ان بدأ البلد الشرق أفريقي في بناء "سد النهضة العظيم" العام 2011.

ويتوقع أن يصبح السد أكبر مصدر للطاقة المائية في أفريقيا. وأثار المشروع توترا بسبب اعتماد مصر على النهر بنسبة 90% من امداداتها المائية.

وبدأت اثيوبيا ومصر والسودان، حيث يلتقي النيل الأزرق مع النيل الأبيض قبل أن يكمل طريقه شمالاً الى مصر، مناقشات في تشرين الثاني/نوفمبر من المفترض أن تثمر عن اتفاق الأسبوع المقبل.

الا ان العديد من نقاط الخلاف الكبيرة ظهرت في اخر جولة من المحادثات الخميس، ولم تتوصل الاطراف الى اتفاق.

ودعا ابيي، الذي يزور جنوب افريقيا في عطلة نهاية الأسبوع، رامافوزا الى التدخل في المفاوضات نظراً لأن بلاده ستتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفا لمصر هذا الشهر.

وصرح أبيي في مؤتمر صحافي في بريتوريا، العاصمة السياسية لجنوب إفريقيا "نظراً لأن رامافوزا صديق حميم لكل من إثيوبيا ومصر، وأيضاً بوصفه الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي، فيمكنه اجراء محادثات بين الطرفين لحل القضية بشكل سلمي".

وصرح رامافوزا ان بلاده منفتحة على لعب دور في تسهيل التوصل "الى اي اتفاق تتم صياغته".

وأضاف "الأمر السار، بالنسبة لي، هو استعداد البلدين لبحث هذه المسألة وايجاد حلول".

وأكد أنه أثار هذه المسألة بالفعل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "وهو مستعد لاجراء محادثات مع اثيوبيا".

وحصل ابيي على جائزة نوبل للسلام الشهر الماضي بفضل جهوده لحل النزاع الطويل بين اثيوبيا واريتريا المجاورة.

فبعد ثلاثة أشهر من تولي ابيي منصبه في 2018 انهى جمودا استمر 20 عاما بين الدولتين بسبب النزاع الحدودي (1998-2000).

© 2020 AFP