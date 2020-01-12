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فوز رئيسة تايوان بولاية ثانية يلقي بظلاله على الاحتجاجات في هونغ كونغ

متظاهرون مناهضون للحكومة في أدنبرة بلاس في هونغ كونغ. 12 يناير/كانون الثاني 2020. © رويترز.

نظم مئات المتظاهرين ممن يعرفون بأنصار الديمقراطية الأحد تجمعا احتجاجيا وسط هونغ كونغ، ووجهوا نداء للحكومات والشخصيات الأجنبية لدعمهم في مطالبهم المعارضة للرئيسة التنفيذية كاري لام وللحزب الشيوعي الصيني. وعبر المحتجون عن ارتياحهم لفوز رئيسة تايوان المنتهية ولايتها تساي إينغ بولاية رئاسية ثانية، وهي التي نددت خلال حملتها بما وصفته باستبداد بكين. ومع بداية العام الجديد وتراجع زخم الحراك المطالب بالديمقراطية في هونغ كونغ، مازالت السلطات المدعومة من بكين بقيادة كاري لام ترفض تلبية مطالبهم.