الدوري الأميركي للمحترفين: هاردن يتجاوز عتبة 20 ألف نقطة

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لوس انجليس (أ ف ب)

أصبح جيمس هاردن نجم فريق هيوستن روكتس، اللاعب الـ45 في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يتجاوز عتبة 20 ألف نقطة في مسيرته، بقيادته فريقه للفوز على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 139-109 السبت.

ويعد هاردن (30 عاما) من أبرز لاعبي الدوري خلال الأعوام الماضية، واختير أفضل لاعب لعام 2018، وأفضل مسجل في 2018 و2019.

وهو أثبت علو كعبه مجددا في مباراة الأمس التي أنهاها مع 32 نقطة، وأضاف إليها 12 متابعة وثماني تمريرات حاسمة.

وبلغ اللاعب عتبة الـ20 ألف نقطة، بتسجيل رمية ثلاثية مع تبقي 6:30 دقائق في الربع الثاني من المباراة التي هيمن عليها هيوستن بشكل كامل.

وبات هاردن الخامس بين مزاولي اللعبة حاليا في الدوري الأميركي، يبلغ عتبة 20 ألف نقطة، بعد ليبرون جيمس وكيفن دورانت (يغيب هذا الموسم بسبب الإصابة) وكارميلو أنطوني وفينس كارتر، علما بأن جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز، هو الأعلى تسجيلا بين هؤلاء مع 33482 نقطة.

وعلق هاردن على انجازه بالقول "هو انجاز رائع بطبيعة الحال (...) لدي أهداف أكبر، لكنه انجاز جميل".

وفي أبرز المباريات الأخرى، قاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، فريقه ميلووكي باكس متصدر ترتيب المنطقة الشرقية، الى تحقيق فوزه الـ35 (مقابل ست هزائم) هذا الموسم، وذلك على حساب مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 122-101.

وأنهى أنتيتوكونمبو مع 32 نقطة و17 متابعة، ليعوض أداءه في المباراة السابقة للفريق (الفوز على ساكرامنتو كينغز 127-106 الجمعة)، حين اكتفى بتسجيل 13 نقطة كانت الأدنى له هذا الموسم.

من جهته، حقق متصدر ترتيب المنطقة الغربية لوس أنجليس ليكرز فوزه الـ32 هذا الموسم مقابل سبع هزائم، وذلك على حساب مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 125-110.

وجاء فوز فريق مدينة لوس أنجليس في غياب ليبرون جيمس (بسبب المرض) وأنطوني ديفيس (بسبب الإصابة وذلك للمباراة الثانية تواليا).

وعوّض كايل كوزما غيابهما بتسجيل 36 نقطة، في أعلى رصيد له هذا الموسم.

وفي بقية المباريات، فاز دالاس مافريكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 109 - 91، وكليفلاند كافالييرز على دنفر ناغتس 111-103، وبوسطن سلتيكس على نيو أورليانز بيليكانز 140 - 105، وشيكاغو بولز على ديترويت بيستونز 108-99.

© 2020 AFP