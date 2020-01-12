إعلام: قرار بطرد أكثر من 12 متدربا عسكريا سعوديا من الولايات المتحدة

أفادت محطة سي إن إن الإخبارية الأمريكية السبت أنه سيتم طرد أكثر من 12 عسكريا سعوديا يتدربون في الولايات المتحدة، بدون ذكر سبب القرار بشكل محدد، لكن مع الإشارة إلى أنه اتخذ بعد مراجعة قامت بها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على خلفية إطلاق متدرب سعودي النار في قاعدة عسكرية بفلوريدا في 6 ديسمبر/كانون الأول، ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص.

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ذكرت محطة سي.إن.إن الأمريكية السبت أنه سيتم طرد أكثر من 12 عسكريا سعوديا يتدربون في قواعد عسكرية أمريكية من الولايات المتحدة.

ويأتي القرار في إطار مراجعة أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على خلفية حادث إطلاق ضابط في سلاح الجو السعودي النار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية بولاية فلوريدا في 6 ديسمبر/كانون الأول ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص.



كما ذكرت المحطة نقلا عن مصادر لم تذكرها أن السعوديين الذين سيتم طردهم غير متهمين بمساعدة الضابط السعودي الذي قتل ثلاثة بحارة أمريكيين في قاعدة بينساكولا.



وأحال البنتاغون الأسئلة إلى وزارة العدل التي لم ترد بعد على طلب للتعليق. ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي والسفارة السعودية في واشنطن على طلبات للتعليق.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في 10 ديسمبر/كانون الأول وقف التدريب العملي لكل العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة بعد الحادث. ليعلن البنتاغون لاحقا في 19 ديسمبر/كانون الأول أنه لم يجد أي تهديد بعد مراجعة نحو 850 طالبا عسكريا من السعودية يدرسون في الولايات المتحدة.



وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن الضابط السعودي محمد سعيد الشمراني (21 عاما) قام بهذا العمل بمفرده قبل أن يقتله أحد نواب قائد الشرطة بالرصاص.



فرانس24/ رويترز