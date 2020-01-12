الكأس السوبر الاسبانية: ريال مدريد بطلا على حساب أتلتيكو بركلات الترجيح

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جدة (أ ف ب)

حقق ريال مدريد لقب الكأس السوبر الاسبانية بعد فوزه في النهائي على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-1، بعد انتهاء الوقت الاصلي والشوطين الاضافيين بالتعادل السلبي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية الاحد.

وثأر مدريد لخسارته في نهائي المسابقة عام 2014 أمام أتلتيكو ليحقق لقبه الحادي العشر في المسابقة والاول منذ عام 2017، في مباراة شهدت تألق حارسي المرمى البلجيكي تيبو كورتوا والسلوفيني يان أوبلاك.

وواصل مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان تألقه في المباريات النهائية مع الفريق الملكي حيث فاز في النهائي التاسع له من أصل تسع خاصها.

وأتت المباراة متقاربة بين الفريقين قبل أن تكون كلمة الحسم للريال في ركلات الحظ بفضل تألق كورتوا الذي تصدى لتسديدة الغاني توماس بارتي، بعد أن أهدر ساوول نيغيز الركلة الاولى وسجل الانكليزي كيران تريبييه الثالثة لفريقه.

أما من جهة ريال، فتناوب كل من داني كارفاخال، البرازيلي رودريغو، الكرواتي لوكا مودريتش والقائد سيرخيو راموس على تسجيل المحاولات الاربع جميعها.

واختير الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي أفضل لاعب في المسابقة التي أقيمت للمرة الاولى على شكل بطولة مصغرة، رغم طرده في الدقائق الاخيرة من اللقاء لارتكابه خطأ تكتيكي منع فيه الفارو موراتا من تسجيل هدف محقق لأتلتيكو (115).

ولم يجر زيدان أي تغيير على تشكيلة فريقه التي أسقطت فالنسيا حامل اللقب 3-1 في نصف النهائي، فيما قام المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني بتغيير واحد على التشكيلة التي قلبت الطاولة على برشلونة في نصف النهائي الاخر (3-2)، مستعينا بالمدافع الاوروغوياني خوسيه خيمينيز بدلا من المونتينيغري ستيفان سافتيش.

© 2020 AFP