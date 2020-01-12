بطولة انكلترا: اغويرو افضل هداف اجنبي بعد ثلاثية لسيتي في مرمى استون فيلا

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لندن (أ ف ب)

بات الارجنتيني سيرخيو اغويرو افضل هداف اجنبي في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بتسجيله ثلاثية لفريقه مانشستر سيتي الذي سحق مضيفه استون فيلا 6-1 الاحد وانتزع المركز الثاني من ليستر سيتي الذي سقط على ارضه امام ساوثمبتون 1-2 ضمن المرحلة الثانية والعشرين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده الى 47 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن ليستر سيتي لكنه بقي بعيدا بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة.

وتابع مانشستر سيتي عروضه القوية، فبعد ان لقن جاره وغريمه مانشستر يونايتد درسا بالفوز عليه في عقر داره 3-1 الثلاثاء الماضي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، ضرب بقوة مجددا الاحد بسداسية مقابل هدف واحد ضد استون فيلا بينها اربعة اهداف في الشوط الاول.

وافتتح الجزائري رياض محرز التسجيل بعد مجهود فردي قبل ان يسدد كرة ماكرة في الزاوية السفلى لمرمى فيلا (18)، ثم اضاف الجزائري الدولي الثاني مستغلا دربكة داخل منطقة الجزاء (24).

وحمل الهدف الثالث توقيع اغويرو الذي سدد كرة قوية من مشارف المنطقة بعيدا عن متناول حارس فيلا (28).

وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول مرر صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين كرة عرضية ماكرة باتجاه البرازيلي غابريال جيزوس ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك.

ووسع اغويرو الفارق في الشوط الثاني بعد ان راوغ مدافعين في منطقة الجزاء ليرفع رصيده في الدوري الى 176 هدفا ليصبح بالتالي افضل هداف اجنبي بفارق هدف واحد عن الفرنسي تييري هنري.

ثم عادل اغويرو رقم مدرب تشلسي حاليا ولاعبه سابقا فرانك لامبارد في عدد الاهداف(177) بتسجيله الهاتريك رافعا النتيجة الى 6-صفر بتمريرة من محرز (81).

وهي المرة الثانية عشرة التي يسجل فيها اغويرو ثلاثية في الدوري الانكليزي الممتاز.

ويتصدر الن شيرر الترتيب العام للهدافين مع 260 هدفا يليه واين روني (208)، واندي كول (187) ثم اغويرو ولامبارد.

وسجل المغربي الهولندي انور الغازي هدفا شرفيا لفيلا في الرمق الاخير من ركلة جزاء.

-واتفورد خارج دائرة الخطر-

وتابع واتفورد نتائجه الايجابية منذ ان تولى نايجل بيرسون تدريبه الشهر الماضي بفوزه على مضيفه بورنموث 3-صفر ليخرج من دائرة الخطر مرحليا.

ورفع واتفورد رصيده الى 22 نقطة في المركز السابع عشر في حين بات بورنموث في دائرة الخطر في المركز التاسع عشر قبل الاخير بعد ان تجمد رصيده عند 21 نقطة.

وتسلم بيرسون تدريب واتفورد في السادس من كانون الاول/ديسمبر الماضي خلفا للاسباني كويكي سانشيز فلوريس عندما كان فريقه في المركز الاخير، وخاض الفريق تحت إشرافه سبع مباريات حتى الان في مختلف المسابقات ففاز في اربع وتعادل في اثنتين وخسر واحدة.

ويعرف عن بيرسون بأنه صانع المعجزات عندما يتعلق الامر بانقاذ الفرق التي يشرف عليها من الهبوط كما حصل مع ساوثمبتون موسم 2007-2008 عندما استلم المهمة في شباط/فبراير 2008 وفريقه يقبع في المركز الثامن عشر، ثم مرة جديدة مع ليستر سيتي موسم 2014-2015 عندما فاز الفريق في سبع من مبارياته التسع الاخيرة ليبقى ضمن اندية النخبة. كما كان مساعدا لبراين روبسون عندما كان الاخير مدربا لوست بروميتش البيون عندما اصبح الاخير اول فريق في دوري النخبة يحتل المركز الاخير في فترة عيد الميلاد ثم يتحاشى الهبوط في نهاية الموسم.

وافتتح واتفورد التسجيل بواسطة الفرنسي عبداللاي دوكوريه بعد سوء تفاهم بين الحارس بن فوستر واثنين من مدافعيه لتصل الكرة داخل المنطقة الى الفرنسي فسيطر عليها قبل ان يسددها في الزاوية البعيدة (42).

وفي الشوط الثاني اضاف تروي ديني الثاني بتسديدة قوية (65) ثم الارجنتيني روبرتو بيريرا الثالث من تسديدة على الطاير بيسراه (90).

© 2020 AFP