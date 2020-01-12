بليشكوفا تطلق تحضيراتها لملبورن بلقب في بريزبين

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بريزبين (أستراليا) (أ ف ب)

أطلقت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية عالميا، استعداداتها لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب التي تبدأ هذا الشهر، بالاحتفاظ بلقبها في دورة بريزبين بعد فوزها الصعب الأحد في النهائي على الأميركية ماديسون كيز بنتيجة 6-4، 4-6 و7-5.

ورفعت التشيكية الكأس للمرة الثالثة في آخر أربعة أعوام في المدينة الأسترالية، في دورة تعد تقليديا من التحضيرات الأساسية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي من المقرر ان تنطلق في ملبورن في 20 كانون الثاني/يناير الحالي.

ولم تتمكن التشيكية البالغة من العمر 27 عاما والمصنفة أولى عالميا سابقا، حتى الآن من إحراز لقب في دورات الغراند سلام في مسيرتها الاحترافية، وبلغت نصف نهائي بطولة أستراليا في الموسم الماضي قبل ان تخسر أمام اليابانية ناومي أوساكا التي توجت باللقب.

وفي بريزبين، خاضت بليشكوفا مباراة مثيرة ضد أوساكا في نصف النهائي امتدت ساعتين و48 دقيقة، قبل ان تفوز بثلاث مجموعات. واحتاجت التشيكية الى ثلاث مجموعات أيضا في المباراة النهائية، قبل ان تحسمها في ساعتين وسبع دقائق، وتنفرد بالرقم القياسي لعدد ألقاب بريزبين (3)، أمام الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا.

وأشارت بليشكوفا التي بلغت أيضا نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في العام 2016، الى ان الفوز بالدورة يمنحها ثقة قبل خوض غمار أولى بطولات الغراند سلام للموسم الحالي.

وأوضحت "أعتقد ان (الفوز في بريزبين) دائما ما يعطي ثقة إضافية ويقدم فكرة عن مستواي الحالي، ولذا أعتقد انها كانت طريقة رائعة لبدء العام".

وتابعت "لكن بالطبع بطولة غراند سلام أو أي دورة أخرى، دائما ما تبدأ من الصفر، لذا لن يقوم أحد بالتفكير +لقد فازت بدورة منذ أسبوعين+"، في إشارة الى انها لن تكون مرشحة حكما للفوز في بطولة أستراليا لمجرد أنها فازت بلقب دورة بريزبين.

وفي نهائي الأحد، قدمت بليشكوفا وكيز منافسة متكافئة في المجموعة الأولى، الى ان تمكنت التشيكية من كسر الإرسال والتقدم 5-4 والفوز بالمجموعة بالحفاظ على إرسالها.

وفي المجموعة الثانية، استغلت كيز التي بلغت نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2017، تراجع إرسال بليشكوفا. وعلى رغم ان الأخيرة كسرت إرسال الأميركية في الشوط الرابع، ردت الأخيرة الكسر سريعا، وكررت الأمر في الشوط التاسع لتتقدم 5-4.

وفي المجموعة الثالثة، بدت الأفضلية لصالح التشيكية التي تقدمت 5-4 وكانت ترسل من أجل الفوز بالمباراة، لكن الأميركية كسرت إرسالها وعادلت الأرقام، قبل ان ترد بليشكوفا الكسر وتحسم اللقاء لصالحها.

© 2020 AFP