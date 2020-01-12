تشافي يفضل الانضمام في الصيف وبرشلونة لا يزال متفائلا (تقارير)

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مدريد (أ ف ب)

أفردت التقارير الصحافية الإسبانية الأحد مساحة واسعة للحديث عن احتمال تعاقد نادي برشلونة مع تشافي، نجمه السابق والمدرب الحالي للسد القطري، للحلول على رأس الإدارة الفنية بدلا من ارنستو فالفيردي.

وكرر تشافي السبت ان تدريب بطل الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين هو "حلم" له، مؤكدا انه التقى مسؤولين في النادي، ورافضا في الوقت عينه قول "أي شيء" عن الموضوع انطلاقا مما اعتبره احترامه لنادييه الحالي والسابق وفالفيردي.

ويواجه الأخير ضغوطا متزايدة بعد نتائج مخيبة في الآونة الأخيرة، أبرزها الخسارة 2-3 هذا الأسبوع أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية المقامة في السعودية، في مباراة كان النادي الكاتالوني متقدما خلالها بنتيجة 2-1 حتى الدقائق العشر الأخيرة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية الأحد ان المدير الرياضي لبرشلونة الفرنسي إريك أبيدال والمدير التنفيذي أوسكار غراو التقيا تشافي مجددا ليل السبت إثر قيادته السد للفوز على الريان 4-1 وبلوغ نهائي مسابقة كأس قطر لملاقاة الدحيل، بعد لقاء أول بين الطرفين الجمعة.

وأفادت الصحيفة ان المسؤولين عرضا على النجم السابق تولي الإشراف على الفريق بشكل فوري، بينما لا يزال هو يفضل الانتظار لنهاية الموسم.

وأوضحت "تشافي يفضل الحضور الى كامب نو في الصيف، وهذه هي الرسالة التي أوصلها (...) المفاوضات تبقى مفتوحة، واحتمال التعاقد معه بشكل فوري لم يتم استبعاده بعد".

وأشارت التقارير الى ان تشافي يرغب في إنهاء الموسم مع فريقه الحالي، وألا يتحمل أيضا مسؤولية كبيرة بحجم تدريب برشلونة في منتصف الموسم، وفي لحظة حرجة للفريق الذي يتنافس بشكل محموم مع غريمه ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، ويستعد لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي الشهر المقبل.

كما أبرزت بعض التقارير ان قرار تشافي يرتبط بديناميات داخلية في إدارة برشلونة، لاسيما لجهة قرب انتهاء عهد رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو والانتخابات المقررة لاختيار خلف له في العام 2021.

وأوضحت بعض التقارير ان تشافي هو أقرب الى فيكتور فونت، أحد المرشحين المحتملين لخلافة بارتوميو العام المقبل، من الرئيس الحالي.

وكتبت صحيفة "إل باييس" أن النجم السابق يجد نفسه "في وضع صعب (...) اذا وافق، سيكون تحت جناح إدارة ضعيفة وانتخابات مقررة في 2021. لكن اذا رفض، قد يواجه انتقادات لرفضه العودة الى بيته".

ويتمتع تشافي بخبرة محدودة على صعيد التدريب، اذ بدأ ذلك مع السد في صيف 2019 بعدما أعلن اعتزال مزاولة كرة القدم كلاعب في صفوفه.

وأمضى تشافي غالبية مسيرته مع النادي الكاتالوني حيث نشأ، قبل الانضمام الى السد في 2015.

وأحرز تشافي مع برشلونة سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات. كما كان نجم خط الوسط السابق ضمن جيل ذهبي لكرة القدم الإسبانية، وساهم في إحراز المنتخب لقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.

© 2020 AFP