رالي دكار: وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفيس في المرحلة السابعة

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وادي الدواسر (السعودية) (أ ف ب)

أعلن منظمو رالي دكار الصحراوي المقام في السعودية، وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفيس بعد سقوطه في المرحلة السابعة بين الرياض ووادي الدواسر الأحد.

وأشار المنظمون الى أن غونسالفيس (40 عاما) الذي كان يشارك في الرالي للمرة الثالثة عشرة وحل ثانيا في فئة الدراجات النارية عام 2015، سقط عند الكيلومتر 276 من المرحلة.

وأوضح بيان المنظمين ان غونسالفيس كان فاقدا للوعي لدى وصول الفريق الطبي لمعاينته، وحاول المسعفون انعاشه في مكان الحادث، قبل نقله على متن مروحية الى المستشفى حيث تم إعلان وفاته.

وبدأ غونسالفيس المشاركة في رالي دكار في العام 2006، وأنهاه ضمن المراكز العشرة الأولى أربع مرات. وفي النسخة الحالية، كان يحتل المركز 46 في الترتيب العام بنهاية المرحلة السادسة في الرياض الجمعة، قبل ان يخلد المشاركون الى يوم راحة السبت، ويستأنف الرالي الأحد.

وتقام النسخة الـ42 للرالي الأكثر شهرة عالميا للمرة الأولى في المملكة، في خطوة أثارت انتقاد منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتأتي في ظل استراتيجية سعودية لاستضافة أحداث رياضية عالمية مختلفة.

ويمتد الرالي على 12 يوما ومسافة نحو 7500 كلم في مختلف أنحاء السعودية، انطلاق من مدينة جدة على البحر الأحمر، امتدادا على الخط الساحلي الغربي للمملكة وصولا الى مدينة نيوم المستقبلية، وعبر الصحاري المختلفة في وسط البلاد، قبل الختام في القدية غرب الرياض.

© 2020 AFP