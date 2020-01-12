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ريبورتاج: لاجئون هايتيون يناضلون ضد قرار ترامب ترحيلهم من الولايات المتحدة

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ريبورتاج حول وضع اللاجئين الهايتيين في الولايات المتحدة.
ريبورتاج حول وضع اللاجئين الهايتيين في الولايات المتحدة. © فرانس24.
نص : فرانس 24 تابِع
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فيديو : ماري زعرور حنا

يعمل جيرالد ميشو كحارس أمن في مطار لاغوارديا في نيويورك، إنه واحد من بين 46 ألف مواطن هايتي مهدد بالترحيل من الولايات المتحدة، بموجب مرسوم صادر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب ينهي وضع الحماية المؤقتة للهايتيين منذ زلزال 2010. ويعمل جيرالد 7 أيام في الأسبوع لإعالة 12 شخصا من أسرته في هايتي. وباشر جيرالد في 2018 إجراءات قانونية ضد قرار ترامب متهما إياه "بالعنصرية"، وهو ما تمخض عن تأجيل قرار ترحيله حتى يناير/كانون الثاني 2021. واليوم، فإن معركة الهايتيين في الولايات المتحدة لم تنته بعد، لكن جيرالد مستعد للقتال.

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