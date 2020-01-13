إسرائيل: أكبر حزبين يساريين يشكلان تحالفا لمواجهة اليمين في الانتخابات التشريعية المرتقبة

دعاية انتخابية لزعيم حزب العمل عمير بيريتز، وبجانبها دعاية للمرشح العربي عن حزب ميريتس عيساوي فريج، 15 أيلول/سبتمبر 2019.

أصدر أكبر حزبين يساريين إسرائيليين بيانا الاثنين أعلنا فيه دخول الانتخابات التشريعية القادمة بقائمة موحدة لمواجهة القوى اليمينية المهيمنة على المشهد في البلاد. وشكل حزبا العمل وميريتس تحالفا باسم "حقيقة" (يميت) مؤكدين "على رسالة الوحدة والأمل في التغيير السياسي في قلب المجتمع والتوجه السياسي للحكومة المقبلة بعد نهاية عهد نتانياهو".

إعلان اقرأ المزيد

قرر حزبا العمل وميريتس اليساريان الإسرائيليان التحالف قبيل انتخابات الثاني من مارس/آذار العامة، لتعزيز فرصهما في الحصول على عدد أكبر من المقاعد أمام القاعدة اليمينية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وفق ما أعلنا الاثنين.

وسيشارك الحزبان في الانتخابات ضمن قائمة مشتركة أطلقا عليها اسمها "حقيقة" (يميت).

ويتزعم عمير بيريتس حزب العمل، في حين يرأس نيتسان هوروفيتس حزب ميريتس.

وقال الحزبان في بيان إن "بيريتس وهوروفيتس أكدا على رسالة الوحدة والأمل في التغيير السياسي في قلب المجتمع والتوجه السياسي للحكومة المقبلة بعد نهاية عهد نتانياهو".

ويبدو المشهد السياسي في إسرائيل في حالة اضطراب قبيل الانتخابات العامة الثالثة التي تجرى خلال أقل من عام.

ووصل حزب الليكود وتحالف أزرق أبيض إلى طريق مسدود عقب انتخابات أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول، إذ لم ينجح أي منهما في الحصول على غالبية برلمانية مع حلفائه تخوله تشكيل حكومة.

وحصل حزب العمل على ستة مقاعد في انتخابات سبتمبر/أيلول، مقابل خمسة مقاعد لحزب ميريتس.

وتسعى الأحزاب اليسارية في حملتها الانتخابية أمام حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو إلى تعزيز دعم الناخبين لها.

ويضغط رئيس الوزراء المتهم بثلاث قضايا فساد، باتجاه منحه الحصانة من البرلمان.

وأيد المستشار القانوني للبرلمان الإسرائيلي إيال ينون الأحد طلب المعارضة تشكيل لجنة للبت في طلب نتانياهو.

ومن المتوقع إعلان رئيس الكنيست قراره تشكيل اللجنة من عدمه في أقرب وقت.

وعلى رئيس الوزراء التنحي في حال إدانته وبعد استنفاد جميع سبل الاستئناف.

فرانس24/ أ ف ب