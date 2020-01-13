اجتماع أزمة بالقصر الملكي البريطاني إثر تخلي الأمير هاري وزوجته عن مهامهما الملكية

تترأس الملكة إليزابيث الاثنين اجتماع أزمة بمقر إقامتها الخاص في ساندرينغهام في شرق إنكلترا بحضور الأمير تشارلز والأمير وليام إثر إعلان الأمير هاري، وهو السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وزوجته الأمريكية ميغان ماركل الأسبوع الماضي تخليهما عن مهامهما الملكية الرئيسية.

إعلان اقرأ المزيد

استدعت الملكة إليزابيث الأسرة الملكية البريطانية الاثنين إثر إعلان الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل الأسبوع الماضي تخليهما عن مهامهما الملكية الرئيسية.



وسيلتقي الأمير هاري، وهو السادس في ترتيب ولاية العرش، خلال هذا اللقاء بجدته الملكة إليزابيث (93 عاما) برفقة والده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير وليام الذي تعاني علاقته معه من بعض التوتر، في مقر إقامة الملكة الخاص في ساندرينغهام في شرق إنكلترا، وفق ما أوضحت الإعلام البريطاني.



فيما تشارك زوجته الممثلة السابقة ميغان الموجودة في كندا في الاجتماع عبر الهاتف.



ومن بين المواضيع المطروحة للنقاش، قيمة الدعم المالي الذي يقدمه الأمير تشارلز إلى الزوجين من أمواله الخاصة ومسألة الألقاب الملكية والأنشطة التجارية التي يمكن لهاري وميغان القيام بها، وفق ما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز".



ولقد أمضى الأمير هاري وزوجته ميغان وطفلها آرتشي عيد الميلاد في كندا إلى حيث عادت الممثلة الأمريكية السابقة خلال الأسبوع الراهن.



وذكرت وسائل إعلام كندية عدة أن ميغان عادت إلى فانكوفر في أقصى جنوب غرب كندا.



وكان الزوجان قد قضيا عطلة طويلة في المكان للابتعاد قليلا بعد أن عبرا عن انزعاجهما الكبير من انتقادات الصحف الشعبية البريطانية القاسية حول نزوات محتملة لميغان ماركل ونمط عيشها الباذخ.

إعلان فاجأ الملكة

أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان الأربعاء في بيان أنهما يعتزمان التخلي عن مهامهما الملكية الرئيسية وسيمضيان وقتا أطول في أمريكا الشمالية، في إعلان فاجأ على ما يبدو جدته الملكة إليزابيث.



وبعد عام مضطرب شهد خلافا مع شقيقه الأكبر الأمير وليام، قال هاري إنه وزوجته يتطلعان إلى تحقيق الاستقلال المالي وإنشاء مؤسسة خيرية جديدة فيما يواصلان بعض المهام الملكية.



وقال هاري، وهو السادس في ترتيب ولاية العرش، وزوجته الممثلة السابقة ميغان "بعد شهور عديدة من التفكير والمناقشات داخل الأسرة اخترنا أن نحدث نقلة هذا العام بأن نبدأ دورا تقدميا جديدا في هذه المؤسسة".



وأضافا "نعتزم حاليا أن نقسم وقتنا بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية مع استمرارنا في الوفاء بواجبنا إزاء الملكة ودول رابطة الكومنولث ورعيتنا".



وقال الزوجان إنهما سيعلنان التفاصيل الكاملة فور مناقشة الأمر مع الملكة ومع الأمير تشارلز، والد هاري، ومع شقيقه وليام. غير أن مصدرا رفيعا في القصر الملكي قال إن توقيت الإعلان على ما يبدو فاجأ أفراد الأسرة، بما في ذلك الملكة. وأضاف المصدر "لم يجر التشاور مع بقية أفراد العائلة بخصوص القرار".



وقال قصر باكنغهام إن المناقشات مع هاري وميغان في بدايتها، مضيفا "نفهم رغبتهما في اتخاذ نهج مختلف لكن هذه مسألة دقيقة تحتاج وقتا".



وتزوج هاري (35 عاما) من ميغان (38 عاما) في مايو/أيار 2018 في مراسم باذخة بقلعة وندسور غربي لندن. ورُزق الزوجان المعروفان رسميا بدوق ودوقة ساسكس، بطفلهما الأول في مايو/أيار 2019 وأطلقا عليه اسم آرتشي هاريسون ماونتباتن-وندسور.

فرانس24/أ ف ب