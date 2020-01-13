ارتفاع حصيلة ضحايا بركان نيوزيلندا إلى 20 قتيلاً

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ويلينغتون (أ ف ب)

أعلنت الشرطة النيوزيلنديّة الإثنين أنّ حصيلة ثوران بركان جزيرة وايت آيلاند في شمال البلاد ارتفعت إلى 20 قتيلاً بعد وفاة أحد الجرحى الذي كان نُقل لتلقّي العلاج في أستراليا.

وتشمل هذه الحصيلة شخصين لم يُعثر على جثّتيهما.

وكان 47 شخصاً، غالبيتهم سياح أستراليون، فوجئوا في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المنصرم بثوران البركان أثناء زيارتهم للجزيرة البركانية الخاوية الواقعة في شمال نيوزيلندا والتي تعتبر جاذباً سياحياً كونها الأنشط بركانياً في البلاد.

وفتحت السلطات تحقيقاً لجلاء سبب السماح لوكالات السفر بنقل سيّاح إلى الجزيرة المعروفة أيضاً باسم واكاري على الرّغم من أنّ الجهات المختصّة كانت قد رفعت مستوى الإنذار من خطر ثوران البركان قبل أيام قليلة من ثورانه.

ووفقاً لرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن فإنّ التحقيق سيستغرق مدّة قد تصل إلى عام.

© 2020 AFP