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الخارجية البريطانية تستدعي سفير إيران لديها للاحتجاج على توقيف سفيرها في طهران

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وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب. © رويترز
نص : فرانس 24 تابِع

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن وزارة خارجية بلاده استدعت السفير الإيراني في لندن للاحتجاج على توقيف سفيرها في طهران لفترة وجيزة. واعتبر المتحدث أن التوقيف "انتهاك غير مقبول لمؤتمر فيينا"، وأكد أن الخارجية أعربت للسفير عن "اعتراضاتها القوية" عليه، مؤكدا أن المملكة المتحدة تريد أن تضمن عدم تكرار ذلك.

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استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الإيراني في لندن الاثنين للإعراب عن "اعتراضاتها القوية" على توقيف سفيرها في طهران لفترة وجيزة، حسبما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني.

وقال المتحدث إن التوقيف "انتهاك غير مقبول لمؤتمر فيينا"، مضيفا أن المملكة المتحدة تريد أن تضمن عدم تكرار ذلك.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

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