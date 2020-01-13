الدوري الاميركي للمحترفين: الفوز التاسع تواليا ليوتا جاز

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقق يوتا جاز فوزه التاسع تواليا اثر تغلبه على واشنطن ويزاردز 127-116 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وساهم اربعة لاعبين في فوز يوتا وهم الكرواتي بويان بوغدانوفيتش (31 نقطة) وجوردان كلاركسون (23 نقطة) والفرنسي رودي غوبير (21 نقطة مع 14 متابعة) وجو اينغلز (20) ليرفع الفائز رصيده الى 27 انتصارا مقابل 12 خسارة في المركز الثاني خلف لوس انجليس ليكرز في المنطقة الغربية. كما ان الفوز هو الرابع عشر ليوتا في اخر 15 مباراة له. اما افضل مسجل في صفوف ويزاردز فكان برادلي بيل مع 25 نقطة.

ولم يكن فوز يوتا سهلا لانه قلب تخلفه بفارق 15 نقطة في الربع الثالث الى فوز بفضل كلاركسون تحديدا الذي سجل 17 من نقاطه ال23 في الشوط الثاني.

وحقق دنفر ناغتس فوزا لافتا على لوس انجليس كليبرز 114-104 وانتزع منه المركز الثالث في المجموعة الغربية.

وعلى الرغم من تسجيل ثلاثي كليبرز كاوهي لينارد (30 نقطة) ولو وليامس (26) ومونترزل هاريل (25)، لم يتمكنوا من منح الفوز لفريقهم علما بان بول جورج غاب عن صفوف الفريق لاصابة في المحالب.

وكانت نقطة التحول في الربع الثاني الذي انهاه دنفر في صالحه بفارق 15 نقطة.

واعتمد ناغتس على اللعب الجماعي بدليل تسجيل سبعة لاعبين بين 11 و20 نقطة ابرزهم الصربي نيكولا يوكيتش.

وعاد كايل ايرفينغ الى صفوف بروكلين نتس بعد غياب حوالي الشهرين لاصابة في كتفه وقاده الى الفوز على اتلانتا هوكس 108-86 بتسجيله 21 نقطة.

وغاب ايرفينغ عن 26 مباراة لفريقه خلال اصابته وكان يخوض اول مباراة له منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وشارك في 20 دقيقة فقط.

وقلب نيويورك نيكس تخلفه بفارق 14 نقطة في الشوط الثاني امام ميامي هيت الى فوز 124-121 بفضل 26 نقطة ليوليوس راندل ليحقق فريقه اول انتصار بعد خمس هزائم تواليا.

وحقق سان انتونيو سبيرز فوزا في الرمق الاخير على تورونتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي 105-104.

وتألق في المباراة نجم سبيرز الحالي ورابتورز السابق ديمار ديروزان الذي سجل 22 من نقاطه ال25 في المباراة في الشوط الثاني علما بان فريقه كان متخلفا بفارق 18 نقطة في الربع الثالث.

© 2020 AFP