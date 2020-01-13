الفلبين: رفع حالة التأهب وإجلاء آلاف السكان تحسبا لثوران بركان تال

أغلقت المدارس والشركات في العاصمة الفلبينية مانيلا الإثنين تحسبا بعدما أطلق بركان تال رمادا في أنحاء المدينة لليوم الثاني على التوالي. وأجلت السلطات السكان حول البركان التي فاجئت سرعة نشاطه متابعيه في معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل. وقد يتسبب ثورانه في حدوث تسونامي.

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أوقفت المدارس والشركات في العاصمة الفلبينية مانيلا أنشطتها الإثنين بعدما أطلق بركان تال سحبا من الرماد في أنحاء المدينة وحذر خبراء الزلازل من احتمال ثوارنه في أي وقت وحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).



وأجبرت السلطات آلاف الناس على ترك منازلهم حول تال، أحد أصغر البراكين النشطة في العالم، الذي نفث رمادا لليوم الثاني من فوهته الواقعة في وسط بحيرة على بعد 70 كيلومترا جنوبي مانيلا.



وقالت ماريا إنطونيا بورناس رئيسة الأبحاث في معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل للصحافيين "لقد فاجأتنا سرعة النشاط البركاني".



وأضافت "رصدنا حمم. لا تزال عميقة ولم تصل للسطح بعد. لكننا نتوقع ثورانا خطيرا في أي وقت". وحذرت السلطات من أن ثوران البركان قد يؤدي إلى موجات تسونامي

في البحيرة.



وأجلت السلطات أكثر من 16 ألف شخص من الجزيرة البركانية والمنطقة المحيطة بها وهي مقصد سياحي شهير. وأثارت عشرات الهزات الأرضية قلق السكان.



فرانس24/ رويترز



