ترشيحات جوائز الأوسكار: فيلم "البؤساء" الفرنسي في فئة أفضل فيلم أجنبي و"جوكر" يحصد حصة الأسد

رشح الفيلم الفرنسي "البؤساء" للمخرج لادج لي لجوائز الأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي. فيما حصد فيلم "جوكر" لمخرجه تود فيليبس حصة الأسد من حيث عدد الترشيحات وذلك في فئة أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل مخرج وأفضل سيناريو مقتبس فضلا عن الكثير من الفئات التقنية. وتوزع الجوائز في التاسع من شباط/فبراير 2020 في هوليوود.

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كشفت الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها الإثنين عن قائمة الأفلام المرشحة لنيل جوائز الأوسكار، حيث حصد فيلم "جوكر" من إخراج تود فيليبس وبطولة يواكين فينيكس حصة الأسد في الترشيحات حيث حصل على 11 ترشيحا فيما كانت النساء والأقليات الأثنية شبه غائبة، فيما رشح الفيلم الفرنسي "البؤساء" "لي ميزيرابل" في فئة أفضل فيلم أجنبي.



وجاء ترشيح "جوكر" الذي يتمحور حول عدو "باتمان" اللدود، خصوصا في فئة أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل مخرج وأفضل سيناريو مقتبس فضلا عن الكثير من الفئات التقنية.

ويروي فيلم "البؤساء" الضغوط النفسية والفروقات الاجتماعية التي يعيش فيها سكان الضواحي الفرنسية الفقيرة وعنف بعض رجال الشرطة فيها.

في ما يأتي الترشيحات في الفئات الرئيسية للدورة الثانية والتسعين من جوائز الأوسكار التي توزع في التاسع من شباط/فبراير 2020 في هوليوود. وقد تصدر فيلم "جوكر" السباق مع 11 ترشيحا تلاه "ذي آيريشمان" و"1917" و"وانس إبون آيه تايم.. إن هوليوود" مع 10 ترشيحات لكل منها



أفضل فيلم:



"فورد فيرسس فيراري"



"ذي آيريشمان"



"جوجو رابيت"



"جوكر"



"ليتل ويمن"



"ماريدج ستوري"



"1917"



"وانس إبون آيه تايم...إن هوليوود"



"باراسايت"



أفضل مخرج:



بونغ جون-هو عن "باراسايت"



تود فيليبس عن "جوكر"



سام منديس عن "1917"



مارتن سكورسيزي عن "ذي آيريشمان"



كوينتن تارانتينو عن "وانس إبون آيه تايم..إن هوليوود"



أفضل ممثل:



أنطونيو بانديراس (دولور إي غولريا)



ليوناردو دي كابريو (وانس إبون آيه تايم..إن هوليوود)



آدم درايفر (ماريدج ستوري)



يواكين فينيكس (جوكر)



جوناثان برايس (ذي تو بوبس)



أفضل ممثلة:



سينتيا إيريفو (هارييت)



وشيرسه رونان (ليتل ويمن)



سكارليت جوهانسن (ماريدج ستوري)



شارليز ثيرون (بومبشيل)



رينيه زيلويغر (جودي)



أفضل ممثل في دور ثانوي:



توم هانكس (آيه بيوتفل داي إن ذي نيبرهود)



أنطوني هوبكينز (ذي تو بوبس)



آل باتشينو (ذي آيريشمان)



جو بيشي (ذي آيريشمان)



براد بيت (وانس إبون آيه تايم...إن هوليوود)



أفضل ممثلة في دور ثانوي:



لورا ديرن (ماريدج ستوري)



سكارليت جوهانسن (جوجو رابيت)



فلورانس بيو (ليتل ويمن)



مارغو روبي (بومبشيل)



كاثي بايتس (ريتشارد جويل)

أفضل فيلم أجنبي:



"كوربوس كريستي" (بولندا)



"لي ميزيرابل" (فرنسا)



"دولور إي غلوريا" (إسبانيا)



"باراسايت" (كوريا الجنوبية)



أفضل فيلم وثائقي:



"أميريكن فاكتوري"



"ذي كايف"



"ذي إيدج أوف ديموكراسي"



"إلى سماء"



"هوني لاند"



أفضل فيلم رسوم متحركة:



"هاو تو تراين يور دراغن: ذي هيدن وورلد"



"آي لوست ماي بادي"



"كلاوس"



"مسينغ لينك"



"توي ستوري 4"

فرانس24/ أ ف ب