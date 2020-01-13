قمة دول الساحل في فرنسا: ماكرون يعلن إرسال 220 جنديا إضافيا لتعزيز قوة برخان

اتفقت فرنسا ودول الساحل الأفريقي الخمس في ختام قمة عقدت في مدينة بو في جنوب غرب البلاد الإثنين على تعزيز التعاون العسكري لمكافحة الجهاديين. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون إرسال 220 جنديا إضافيا إلى الساحل لتعزيز قوة برخان الفرنسية هناك. فيما أعربت دول الساحل عن أملها في أن تواصل الولايات المتحدة "دعمها البالغ الأهمية" لمكافحة المتطرفين وذلك بعد إعلان جنرال أمريكي نية بلاده تخفيض قواتها في أفريقيا.

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اتفقت فرنسا ودول الساحل الأفريقي الخمس الإثنين على تعزيز التعاون العسكري لمكافحة التمرد الجهادي الذي يهدد المنطقة، وفق ما أعلن قادة الدول عقب قمة عقدت في بو في جنوب غرب فرنسا.



وأعربت دول الساحل عن أملها بأن تواصل الولايات المتحدة "دعمها البالغ الأهمية" لمكافحة المتطرفين الإسلاميين، وذلك بعدما أكد جنرال أمريكي بارز الإثنين أن البنتاغون يدرس إمكان تخفيض عديد قواته في أفريقيا.

220 جنديا إضافيا لتعزيز قوة برخان الفرنسية

كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال 220 جنديا إضافيا إلى الساحل لتعزيز القوة العسكرية الفرنسية برخان التي تقاتل الجهاديين في المنطقة.



وقال بعد انتهاء القمة مع رؤساء دول منطقة الساحل "لقد قررت استخدام قدرات قتالية إضافية 220 جنديا سيعززون قوة برخان" البالغ عديدها 4500 عسكري.



وفرنسا التي فقدت 41 عسكريا في الساحل منذ تدخلها الأول في عام 2013، تشدد على الحصول على "توضيح" من بلدان المنطقة بعد اتهامات بالتدخل وأهداف استعمارية جديدة.



في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة خفض عديد قواتها في منطقة الساحل، "أعربت دول المنطقة عن امتنانها للدعم المهم الذي قدمته الولايات المتحدة وأكدت رغبتها في استمرارها".



وينشر الجيش الأمريكي في إفريقيا نحو 7000 من جنود القوات الخاصة الذين يقومون بعمليات مشتركة مع الجيوش الوطنية ضد الجهاديين خصوصا في الصومال.



إلى ذلك، وافق الرئيس الفرنسي ونظراؤه الأفارقة على الإعداد لتنسيق عملهم في "إطار جديد - إطار سياسي واستراتيجي وعملاني جديد" يطلق عليه "التحالف من أجل الساحل"، يجمع بين دول المنطقة وقوة برخان ودول شريكة.



وشارك في القمة رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس التشادي إدريس ديبي إتنو والنيجري محمد إيسوفو والبوركيني روك مارك كابوريه والمالي إبراهيم بو بكر كيتا والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.



ويأتي هذا الاجتماع بعد الإعلان عن تكبد جيش النيجر أفدح خسائره حتى الآن إثر هجوم جهادي استهدف الخميس معسكر شينيغودار بالقرب من مالي، وأسفر عن مقتل 89 جنديا بحسب حصيلة جديدة أعلنت الأحد.

فرانس24/ أ ف ب