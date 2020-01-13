مقتل ثلاثة معلمين وخطف رابع في هجوم لحركة الشباب في كينيا

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نيروبي (أ ف ب)

قتل ثلاثة معلمين وخطف رابع في شرق كينيا، في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم مقاتلون في حركة الشباب الإسلامية الصومالية قاموا خلاله بتدمير أحد أعمدة الاتصالات جزئيا وبإحراق مركز للشرطة، كما أعلنت مصادر في الشرطة.

وقالت الشرطة الكينية في بيان إنه حوالى الساعة الثانية الإثنين (23,00 ت غ الأحد) "قام مسلحون يعتقد أنهم من عناصر حركة الشباب بمهاجمة المدرسة الابتدائية في كاموثي ومركز الشرطة في كاموثي وعمود اتصالات، وقتلوا ثلاثة معلمين".

وتبعد كاموثي أربعين كيلومترا إلى جنوب مدينة غاريسا في جنوب شرق كينيا.

وأفاد تقرير للشرطة اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن "ثلاثة مدرسين ليسوا من المنطقة قتلوا وخطف آخر"، موضحا أن "المهاجمين استثنوا ممرضة في المنطقة بسبب جنسها".

واضافت الشرطة أن "عمود الاتصالات تضرر جزئيا لكنه ما زال يعمل"، موضحة أنها تبحث عن المهاجمين.

وقال مسؤول كبير في الشرطة لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "أضرموا النار" في مركز شرطة كاموثي.

ونفذت حركة الشباب عدة هجمات واسعة النطاق في كينيا تقول إنها تأتي رداً على إرسال عسكريين كينيين إلى الصومال في عام 2011 للمساعدة في مكافحة الحركة، كما استهدف الشباب ايضا المصالح الأجنبية في البلاد.

وكثفت هذه الحركة الاسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ بداية السنة هجماتها في شرق كينيا المحاذي للحدود مع الصومال، ووُضعت الشرطة الكينية في حالة تأهب قصوى.

وتعكس هجمات حركة الشباب مدى قدرتها على إلحاق أضرار كبيرة في المنطقة، رغم خسارتها أبرز معاقلها المدنية في الصومال.

وطردت الحركة من معقلها الرئيسي مقديشو في عام 2011، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية واسعة تشن منها حرب عصابات وهجمات انتحارية. ويقدر عدد مقاتلي الحركة بين خمس آلاف وتسعة آلاف شخص.

© 2020 AFP