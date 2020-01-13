ملكة بريطانيا توافق على قرار الأمير هاري وميغان التخلي عن مهامهما الملكية

وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على قرار حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان التخلي عن مهامهما الملكية والاستقلال عن العائلة، وذلك بعد أن اجتمعت مع كبار أفراد العائلة الملكية الإثنين بمقر إقامتها الخاص في ساندرينغهام في شرق إنكلترا.

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وافقت الملكة إليزابيث الثانية على تخلي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان عن مهامهما الملكية ليعيشا حياة أكثر استقلالية وذلك بعد محادثات أزمة شارك فيها أبرز أعضاء العائلة الملكية البريطانية.

وقالت الملكة (93 عاما) في بيان "عائلتي وأنا ندعم تماما رغبة هاري وميغان لبدء حياة جديدة كأسرة في مقتبل العمر".



وأضافت "رغم أننا كنا نفضل أن يظلا عضوين عاملين في العائلة الملكية طوال الوقت فإننا نحترم ونتفهم رغبتهما في أن يعيشا حياة أكثر استقلالية كأسرة مع بقائهما جزءا له وقاره في عائلتي".



وأوضحت الملكة أنه سيكون هناك فترة انتقالية يقضي خلالها الزوجان الوقت بين بريطانيا وكندا مشيرة إلى وجود حاجة للقيام بمزيد من العمل بخصوص إنهاء الترتيبات المستقبلية للزوجين.



فرانس24/ رويترز