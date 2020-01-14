الدفاع الجوي السوري يتصدى لضربات جوية إسرائيلية على مطار التيفور العسكري بريف حمص

صورة لقاعدة تيفور العسكرية بحمص السورية © غوغل إيرث

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية مساء الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة استهدف مطار الـتيفور العسكري في ريف حمص الشرقي بوسط البلاد. وذكر الجيش السوري أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم القاعدة وأسقط عدة صواريخ دون وقع خسائر بشرية.