الدفاع الجوي السوري يتصدى لضربات جوية إسرائيلية على مطار التيفور العسكري بريف حمص
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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية مساء الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة استهدف مطار الـتيفور العسكري في ريف حمص الشرقي بوسط البلاد. وذكر الجيش السوري أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم القاعدة وأسقط عدة صواريخ دون وقع خسائر بشرية.
أعلن الإعلام الرسمي السوري ووكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" مساء الثلاثاء وقوع ضربات جوية إسرائيلية على مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي بوسط البلاد. واستطاعت الدفاعات الجوية التصدي للغارات.
وذكر الجيش السوري أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم قاعدة التيفور الجوية في حمص وإنه أسقط عدة صواريخ ولم تقع سوى خسائر مادية.
وقصفت إسرائيل مرارا أهدافا تابعة لجماعات مسلحة تدعمها إيران في سوريا.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
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