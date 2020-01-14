الرئاسة الجزائرية تعلن مشاركة عبد المجيد تبون في مؤتمر برلين بشأن ليبيا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أثناء مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة، الجزائر، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان الثلاثاء أن الرئيس عبد المجيد تبون سيشارك في المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين الأحد المقبل حول ليبيا بمشاركة طرفي النزاع والدول الفاعلة فيه.

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أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون سيشارك، بدعوة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين الأحد المقبل حول ليبيا بمشاركة طرفي النزاع والدول الفاعلة فيه، وفقا لما جاء في بيان نشرته الرئاسة في وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وذكر البيان أن تبون "تلقى مساء الاثنين مكالمة هاتفية حول الوضع في ليبيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل" التي وجهت له "دعوة للمشاركة" في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي يفترض أن يعقد في 19 يناير/كانون الثاني في برلين، موضحا أن الرئيس تبون قد "قبل الدعوة للمشاركة في هذه الندوة".

أول زيارة سياسية لتبون منذ انتخابه

وستكون هذه الرحلة هي الأولى لدولة أجنبية للرئيس تبون منذ انتخابه في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت الاثنين أن المؤتمر الدولي حول الأزمة في ليبيا "سيعقد في برلين في كل الأحوال في يناير/كانون الثاني"، مشيرة إلى التاسع عشر من يناير/كانون الثاني موعدا لانعقاده، من دون تأكيد.

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ومنذ أن قررت تركيا نشر قوات في ليبيا، كثفت الدبلوماسية الجزائرية المبادرات السياسية لتهدئة الأزمة في ليبيا التي تشترك معها في حدود طولها نحو الف كيلومتر.

وفي الآونة الأخيرة، زار الجزائر رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، وكذلك وزراء خارجية تركيا ومصر وإيطاليا وممثل الاتحاد الإفريقي.

وتؤكد الجزائر حرصها على البقاء "على مسافة واحدة" من المعسكرين المتعارضين في ليبيا ورفضها "كل تدخل أجنبي"، كما تدعو "جميع المكونات والأحزاب الليبية" إلى "العودة سريعا إلى عملية الحوار الوطني الشامل".

فرانس24/ أ ف ب

