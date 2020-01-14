الرئيس الجزائري سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا (الرئاسة)

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الجزائر (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان الثلاثاء ان الرئيس عبد المجيد تبون سيشارك في المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين الأحد المقبل حول ليبيا بمشاركة طرفي النزاع والدول الفاعلة فيه.

وذكر البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن تبون "تلقى مساء الاثنين مكالمة هاتفية حول الوضع في ليبيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل" التي وجهت له "دعوة للمشاركة" في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي يفترض أن يعقد في 19 كانون الثاني/يناير في برلين، موضحا أن الرئيس تبون "قبل الدعوة للمشاركة في هذه الندوة".

وستكون هذه الرحلة إلى دولة أجنبية الأولى للرئيس تبون منذ انتخابه في 12 كانون الأول/ديسمبر.

وكانت الحكومة الألمانية اعلنت الاثنين ان المؤتمر الدولي حول الأزمة في ليبيا "سيعقد في برلين في كل الأحوال في كانون الثاني/يناير"، مشيرة إلى التاسع عشر من كانون الثاني/يناير كموعد لانعقاده، من دون تأكيد.

ومنذ قرار تركيا نشر قوات في ليبيا، كثفت الدبلوماسية الجزائرية المبادرات السياسية لتهدئة الأزمة في ليبيا التي تشترك معها في حدود طولها نحو الف كيلومتر.

وفي الاونة الأخيرة، قام بزيارة الجزائر رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج وكذلك وزراء خارجية تركيا ومصر وايطاليا وممثل الاتحاد الافريقي.

وتؤكد الجزائر حرصها على البقاء "على مسافة واحدة" من المعسكرين المتعارضين في ليبيا ورفضها "كل تدخل أجنبي"، وادعو "جميع المكونات والأحزاب الليبية" إلى "العودة سريعا إلى عملية الحوار الوطني الشامل".

© 2020 AFP