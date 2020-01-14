برشلونة الأغنى في إيرادات الموسم الماضي بحسب "ديلويت"

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لندن (أ ف ب)

حقق نادي برشلونة الاسباني رقما قياسيا جديدا على رأس لائحة الاندية الاغنى في العالم التي أعلنتها شركة "ديلويت" المتخصصة في المحاسبة، بحسب الايرادات المحققة في موسم 2018-2019.

وللمرة الاولى، حقق برشلونة أكثر من 840 مليون يورو من الايرادات، أي أكثر بـ83 مليون يورو من غريمه المحلي ريال مدريد ضمن الفترة عينها.

وحل نادي العاصمة ثانيا بنحو 757 مليون يورو، ليتبادل مع النادي الكاتالوني الصدارة بحسب الترتيب الأخير الصادر في كانون الثاني/يناير 2019.

واحتفظ مانشستر يونايتد الانكليزي بالمركز الثالث بنحو 711 مليون يورو. واشارت "ديلويت" ان "الشياطين الحمر" مهددون بخسارة هذا الترتيب في الموسم المقبل لحساب جارهم اللدود مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي في آخر موسمين أو ليفربول حامل لقب دوري ابطال اوروبا.

وشرحت "ديلويت" أن سياسة تدويل التسويق والانشطة المرتبطة بمنح التراخيص، سمحت للنادي الاسباني في الاعتماد بدرجة أقل على السوق المتقلبة لإعادة توزيع حقوق النقل التلفزيوني، وذلك بزيادة كبيرة لعائداته التجارية.

شرح دان جونز من القسم الرياضي في الشركة "جلبت العمليات التجارية التي قام بها النادي 383,5 مليون يورو، أي أكثر من كامل ايرادات النادي الذي حل في المركز الثاني عشر في الترتيب" أي بوروسيا دورتموند الالماني.

تابع "برشلونة هو مثال للنادي المتكيّف مع ظروف السوق المتغيّرة".

وتوقعت "ديلويت" ان برشلونة الذي أعلن ارتفاع اجمالي رقم أعماله لموسم 2018-2019، قد يصل عمليا الى ايرادات بقيمة 900 مليون يورو العام المقبل، ما يسمح له بالتربع على رأس اللائحة لسنة اضافية.

واذا كانت الصدارة لناديين من اسبانيا، الا ان الاندية الانكليزية كانت الاكثر تواجدا بين العشرين الاوائل. ويعتمد التصنيف على النتائج المالية لاكبر الاندية في انكلترا، فرنسا، المانيا، ايطاليا واسبانيا.

وفي ما يلي ترتيب العشرين الاوائل:

1- برشلونة الاسباني 840,8 مليون يورو

2- ريال مدريد الاسباني 757,3

3- مانشستر يونايتد الانكليزي 711,5

4- بايرن ميونيخ الالماني 660,1

5- باريس سان جرمان الفرنسي 635,9

6- مانشستر سيتي الانكليزي 610,6

7- ليفربول الانكليزي 604,7

8- توتنهام الانكليزي 521,1

9- تشلسي الانكليزي 513,1

10- يوفنتوس الايطالي 459,7

11- ارسنال الانكليزي 445,6

12- بوروسيا دورتموند الالماني 377,1

13- أتلتيكو مدريد الاسباني 367,6

14- انتر الايطالي 364,6

15- شالكه الالماني 324،8

16- روما الايطالي 231,0

17- ليون الفرنسي 220,8

18- وست هام الانكليزي 216,4

19- ايفرتون الانكليزي 213

20- نابولي الايطالي 207,4

© 2020 AFP