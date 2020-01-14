بطولة إيطاليا: الاصابة تبعد ديميريل ستة أشهر على الأقل

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روما (أ ف ب)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أن مدافعه التركي مريح ديميريل خضع لعملية جراحية الثلاثاء بعد تعرضه الأحد لإصابة خطيرة في الركبة اليسرى ما سيوجب غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة إلى سبعة أشهر، وبالتالي انتهاء موسمه.

وقال يوفنتوس في بيان صحفي إن "إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي وترميم الغضروف المفصلي من الركبة اليسرى" حصل "بشكل مثالي".

وأضاف البيان "الوقت اللازم للتعافي الأمثل هو بين ستة إلى سبعة أشهر".

ويأتي هذا البيان ليؤكد أن موسم ديميريل قد انتهى، وأنه لن يكون قادرا على المشاركة في كأس أوروبا هذا الصيف مع منتخب بلاده.

كان ديميريل أصيب الأحد أثناء فوز فريقه على روما (2-1)، والتي ساهم فيها بتسجيل الهدف الأول.

© 2020 AFP