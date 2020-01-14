تحالف حزبين يمينيين متشددين في إسرائيل تمهيدا للانتخابات العامة

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القدس (أ ف ب)

أعلن حزبان إسرائيليان متشددان الثلاثاء تحالفهما في قائمة مشتركة في مواجهة رئيس الوزراء بنيامين نتنانياهو في الانتخابات العامة المقبلة والمقررة في الثاني من آذار/مارس المقبل.

وقال حزب "اليمين الجديد" في بيان أن زعيمه وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت وافق على التحالف مع حزب "الوحدة الوطنية" بزعامة وزير المواصلات بتسالئيل سموتريتش ليتقدما بقائمة مشتركة.

وصرحت وزيرة العدل السابقة إيليت شاكيد في البيان أن "هذا الاتحاد الذي يضم جميع التيارات الصهيونية المتدينة واليمين العلماني يضمن تشكيل حكومة يمينية قوية".

وتستعد إسرائيل لانتخابات عامة هي الثالثة خلال أقل من عام بعد عجز كل من حزب الليكود وتحالف أزرق أبيض من الحصول على غالبية برلمانية مع حلفائه تمكنه تشكيل حكومة.

ومع احتدام المنافسة بين الحزبين الرئيسيين في البلاد، يمكن أن تلعب الأحزاب الأصغر والتحالفات دورا حاسما بعد الانتخابات المقبلة.

وكان نفتالي بينيت استبعد الإثنين تشكيل التحالف.

ورفض زعيم حزب "البيت اليهودي" رافي بيريتس انضمام حزبه إلى التحالف.

وصوت أعضاء اللجنة المركزية لحزب "البيت اليهودي" مساء الأحد لصالح التحالف مع حزب "القوة اليهودية" المثير للجدل والذي يوصف بأنه "عنصري".

وأخفق حزب "البيت اليهودي" في الوصول إلى نسبة الحسم البالغة 3,25 في المئة في الانتخابات العامة التي أجريت في ايلول/سبتمبر.

وأعلن حزبا العمل وميريتس اليساريان الإثنين عن اتحادهما في قائمة مشتركة تحت اسم "حقيقة" أو "إيميت".

وعلى الأحزاب السياسية في إسرائيل تقديم قوائمها إلى لجنة الانتخابات المركزية حتى مساء الأربعاء.

© 2020 AFP