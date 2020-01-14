ترودو: ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة لكانوا أحياء لولا التوتر في المنطقة

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اوتاوا (أ ف ب)

صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الإثنين أن ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران بصاروخ أطلقته عليها عن طريق الخطأ لكانوا اليوم على قيد الحياة لولا تصعيد التوتر مؤخرا في المنطقة.

وقال ترودو في مقابلة أجرتها معه شبكة "غلوبال" التلفزيونية إن الأسرة الدولية كانت "واضحة جدا حول ضرورة خلو إيران من السلاح النووي" إنما كذلك حول "التعامل مع التوتر في المنطقة الناجم أيضا عن تحركات الولايات المتحدة".

وتابع ترودو معلقا على مقتل 57 كنديا في تحطم الطائرة "أعتقد أنه لو لم يحصل توتر وتصعيد مؤخرا في المنقطة، لكان هؤلاء الكنديون الآن في منازلهم مع عائلاتهم".

وأقرت إيران السبت بأنها أسقطت "عن طريق الخطأ" طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بعيد إقلاعها الأربعاء من طهران.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران متوجهة إلى كييف وقتل ركابها الـ176 ومعظمهم إيرانيون وكنديون، وسط توتر عسكري متصاعد في المنطقة.

وكانت إيران استهدفت قبل ساعات بصواريخ بالستية قاعدتين في العراق يستخدمهما الجيش الأميركي رداً على على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد في 3 كانون الثاني/يناير.

وقال ترودو إنه كان بوده "بالطبع" أن يتلقى تحذيرا مسبقا من واشنطن حول الضربة التي أدت إلى تصفية الجنرال سليماني.

© 2020 AFP