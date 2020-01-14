دورة أديلايد: بارتي تستعيد ايقاعها بصعوبة

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أديليد (أستراليا) (أ ف ب)

بدأت الاسترالية اشلي بارتي المصنفة اولى عالميا رحلة تعويض خروجها الصعب من دورة بريزبين في كرة المضرب، بفوزها على الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا 4-6 و6-3 و7-5 الثلاثاء في الدور الثاني من دورة أديلايد.

وكانت بارتي قد سقطت في ظهورها الاول على ارضها كمتصدرة لترتيب رابطة اللاعبات المحترفات، امام الاميركية الصاعدة من التصفيات والمصنفة 53 عالميا جنيفر برايدي في الدور الثاني لدورة بريزبين.

وخسرت بارتي 304 نقاط في صدارة التصنيف، فتقلص الفارق من 1911 نقطة الى 1607 نقاط مع مطاردتها المباشرة التشيكية كارولينا بليشكوفا المحتفظة بلقبها في بريزبين.

قالت بارتي التي عادلت الروسية 3-3 في المواجهات المباشرة "كانت مباراة متقاربة جدا".

وقلبت بارتي (23 عاما) تأخرها امام الروسية المصنفة 13 في عام 2011، وواجهت صعوبات جمة في نهاية المجموعة الثالثة الحاسمة وذلك بعد تقدمها 5-2.

واضافت الاسترالية التي حسمت المباراة في ساعتين و9 دقائق "نجحت في فرض طريقتي خلال التبادلات في المجموعة الثالثة".

وتلتقي بارتي في ربع النهائي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا السادسة عشرة او الاسترالية ارينا روديونوفا الثالثة والتسعين والتي اقصت الاميركية سلون ستيفنز بطلة فلاشينغ ميدوز سابقا.

© 2020 AFP