قصف يستهدف قاعدة التاجي العراقية مقر تمركز جنود أمريكيين شمال بغداد
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أعلنت السلطات العراقية مساء الثلاثاء أنه تم استهداف قاعدة التاجي الجوية العراقية شمال العاصمة بغداد حيث تتمركز قوات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في آخر الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق.
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استهدفت صواريخ كاتيوشا مساء الثلاثاء قاعدة التاجي الجوية العراقية شمال العاصمة بغداد حيث تتمركز قوات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في آخر الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق، بحسب ما أعلنت السلطات.
ولم يشر بيان خلية الإعلام الأمني الرسمية إلى عدد الصواريخ وإذا ما أصابت قاعدة التاجي، غير أنها أكدت عدم وقوع ضحايا.
فرانس24/ أ ف ب
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