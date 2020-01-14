تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#إيران
#سلطنة عمان
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

قصف يستهدف قاعدة التاجي العراقية مقر تمركز جنود أمريكيين شمال بغداد

نشرت في: آخر تحديث:

مدرعات عسكرية أمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبا ، العراق في 13 كانون الثاني/ يناير 2020.
مدرعات عسكرية أمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبا ، العراق في 13 كانون الثاني/ يناير 2020. © رويترز
نص : فرانس 24 تابِع

أعلنت السلطات العراقية مساء الثلاثاء أنه تم استهداف قاعدة التاجي الجوية العراقية شمال العاصمة بغداد حيث تتمركز قوات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في آخر الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق.

إعلان

استهدفت صواريخ كاتيوشا مساء الثلاثاء قاعدة التاجي الجوية العراقية شمال العاصمة بغداد حيث تتمركز قوات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في آخر الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق، بحسب ما أعلنت السلطات.

ولم يشر بيان خلية الإعلام الأمني الرسمية إلى عدد الصواريخ وإذا ما أصابت قاعدة التاجي، غير أنها أكدت عدم وقوع ضحايا.

 

فرانس24/ أ ف ب 

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

selfpromo.app.text

google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.