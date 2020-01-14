كأس إيطاليا: لاتسيو يكتسح كريمونيسي ويبلغ ربع النهائي

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روما (أ ف ب)

اكتسح لاتسيو حامل اللقب كريمونيسي (الدرجة الثانية) 4-صفر وبلغ الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا بكرة القدم، الثلاثاء فيما فاز نابولي 2-صفر على بيروجيا بفضل ثنائية لورنزو إنسينيي.

افتتح الاسباني باتريك التسجيل في الدقيقة 10 واضاف ماركو بارولو الهدف الثاني(26)، قبل أن يسجل تشيرو إيموبيلي الهدف الثالث من ركلة جزاء (58) رافعا رصيده هذا الموسم الى 23 هدفا في مختلف المسابقات، واختتم الأنغولي باستوس الرباعية (89).

سيطر صاحب الأرض على المباراة منذ انطلاقتها، وكان الطرف الأفضل طيلة دقائقها وأهدر لاعبوه فرصاً عدة رغم أن مدرب الفريق سيموني إنزاغي شارك بتشكيلة أغلبيتها من الاحتياطيين.

وفي المباراة الثانية قاد إنسينيي فريقه إلى الدور ربع النهائي بفوزه على بيروجيا من الدرجة الثانية بهدفين نظيفين حملا توقيعه من ركلتي جزاء (26 و38).

وقال إنسينيي بعد المباراة لقناة "راي سبورت"، "يجب أن تكون هذه نقطة الانطلاق. علينا أن نلعب بهدوء والاستمرار بالتحسن".

وحصل الفريق الجنوبي على الركلة الأولى بعد تعرض الجناح المكسيكي هيرفينغ لوزانو لعرقلة من قبل البلجيكي ماردوخي نزيتا، فيما احتاج الحكم في الثانية للعودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو (في ايه ار) لحسم قراره في ما اذا كان بييترو ايميلو لمس الكرة بيده.

كما أنقذ حارس نابولي الكولومبي ديفيد أوسبينا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل عن ضائع للشوط الأول، من هدف محقق بعد تصديه لركلة جزاء نفذها ايميلو عاد فيها الحكم أيضا لتقنية الفيديو اثر لمسة يد من الظهير الالباني السيد هيساج داخل المنطقة.

ويلعب لاحقا إنتر ميلان مع كالياري.

وتستكمل مباريات الدور ثمن النهائي الأربعاء حيث يلعب يوفنتوس متصدر الدوري المحلي مع أودينيزي وميلان مع سبال وفيورنتينا مع أتالانتا ويختتم الخميس بلقاء بارما وروما.

© 2020 AFP