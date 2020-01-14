كأس انكلترا: يونايتد لتجنب فخ ولفرهامبتون قبل رحلته الشاقة الى "أنفيلد"

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لندن (أ ف ب)

يأمل مانشستر يونايتد تجنب فخ ضيفه ولفرهامبتون الذي أصبح يشكل عقدة لفريق "الشياطين الحمر"، وذلك عندما يستضيفه الأربعاء في مباراة معادة من الدور الثالث لمسابقة إنكلترا في كرة القدم.

ويلتقي فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير مع ولفرهامبتون وفي ذهن لاعبيه المواجهة المرتقبة الأحد في "أنفيلد" ضد المحلق ليفربول في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز، في مباراة صعبة للغاية لاسيما أن "الحمر" متربعون على الصدارة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيهم وقادمون من 12 فوزا متتاليا بعد تغلبهم على توتنهام 1-صفر السبت في معقل الأخير.

ويدرك سولسكاير أن المهمة لن تكون سهلة الأربعاء ضد ولفرهامبتون الذي فرض التعادل السبلي على "الشياطين الحمر" في اللقاء الذي جمعهما في الرابع من الشهر الحالي وأجبرهم على خوض الإعادة.

وما يزيد من صعوبة مهمة يونايتد، أن ولفرهامبتون شكل له عقدة في الأعوام الأخيرة إذ أخرجه من ربع نهائي الكأس الموسم الماضي كما أن "الشياطين الحمر" لم يحققوا أي فوز على "الذئاب" في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما، وتحديدا منذ 18 اذار/مارس 2012 حين تغلب عليهم 5-صفر في الدوري الممتاز، مستفيدا من النقص العددي في صفوفهم منذ الشوط الأول.

وبعد خسارته في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة على أرضه أمام جاره اللدود مانشستر سيتي 1-3 قبل أسبوع، أصبحت مسابقة الكأس تشكل الفرصة المنطقية الوحيدة ليونايتد من أجل انقاذ الموسم في ظل تقهقره في الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.

- الشك يحوم حول راشفورد وشو ويونغ -

وقد يخوض سولسكاير لقاء الأربعاء من دون الثلاثي ماركوس راشفورد ولوك شو وأشلي يونغ بسبب الإصابة.

وخرج راشفورد في الشوط الثاني من مباراة نهاية الأسبوع التي فاز بها يونايتد على نوريتش سيتي 4-صفر في الدوري بفضل ثلاثية من المهاجم الشاب، ولدى سؤاله عما إذا كان سيشارك الأربعاء أجاب سولسكاير "لا أعلم إذا سيكون جاهزا للعب وإذا كنت سأزج به، سنرى. خاض الكثير من المباريات وقد أضطر الى النظر في وضعه".

أما شو، فانسحب من تشكيلة مباراة نوريتش بعد شعر بآلام عضلية قبيل اللقاء، إضافة الى توعكه صحيا بحسب ما أفاد المدرب النروجي تلفزيون النادي، مضيفا "كان مريضا. قلت له +حسنا، عد الى منزلك+. أمل أن يكون جاهزا للأربعاء".

وبدوره، غاب يونغ عن المباراة الأخيرة وعندما سئل سولسكاير عن السبب، أجاب النروجي "لم يكن جاهزا بدنيا للمشاركة".

كما غاب عن لقاء نوريتش جيسي لينغارد بسبب المرض، لينضم بذلك الى المصابين الفرنسي بول بوغبا والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، في حين عاد الى التشكيلة هاري ماغواير وخاض الدقائق التسعين فيما شارك العائدان الآخران العاجي إيريك بايي والهولندي تيموثي فوسو-منساه مع فريق تحت 23 عاما الجمعة الماضي، ما يمهد لعودتهما الى الفريق الأول.

وعلى غرار يونايتد، يجد توتنهام نفسه مجبرا على خوض مباراة معادة مساء الثلاثاء ضد ميدلزبره بعد أن اكتفى بالتعادل مع فريق الدرجة الأولى 1-1 في ملعب الأخير.

ويدخل فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقاء اليوم على خلفية أربع مباريات متتالية من دون فوز، آخرها السبت حين خسر على أرضه أمام ليفربول في الدوري.

وسيكون على سبيرز، المدعو لمواجهة ساوثمبتون في 25 الشهر الحالي في حال تخطى ميدلزبره الذي يعود انتصاره الأخير على النادي اللندني الى 16 اب/اغسطس 2008 (2-1 في الدوري الممتاز)، التأقلم مع الحياة من دون هدافه هاري كاين المهدد بالغياب عن كأس أوروبا الصيف المقبل بعد خضوعه لعملية جراحية من أجل إصلاح تمزق في أحد أوتار العضلة الخلفية لفخذه الأيسر خلال مباراة الدوري ضد ساوثمبتون يوم رأس السنة.

© 2020 AFP