فيديو

الحراك الشعبي في لبنان يدعو إلى مظاهرات حاشدة مع بداية "أسبوع الغضب"

مظاهرات في لبنان، 13 يناير/كانون الثاني 2019. © فرانس24.

دعا الحراك الشعبي في لبنان إلى خروج مظاهرات حاشدة الثلاثاء مع بداية ما سمي "أسبوع الغضب"، كما عمد المحتجون إلى قطع الطرقات في مختلف أنحاء البلاد. وقال مراسل فرانس24 "عادت الاحتجاجات إلى التصعيد من جديد مع استمرار أزمة تشكيل حكومة تكون قادرة على وضع حد للانهيار الاقتصادي والأزمة السياسية". وتابع بأن "قطع الطرقات شمل عددا كبيرا من المناطق، تعمل قوى الأمن على إعادة فتحها". وأمهل المتظاهرون رئيس الحكومة المكلف حسان دياب مهلة 48 ساعة لتشكيل "حكومة حيادية" تنقذ البلاد أو سيكون الاتجاه إلى إضراب عام، على ما أضاف شربل عبود.