ليبيا: لماذا توجه المشير حفتر إلى موسكو إذا لم يكن ينوي التوقيع؟

خليفة حفتر القائد العسكري الذي يهيمن على شرق ليبيا يغادر بعد مؤتمر دولي حول ليبيا في قصر الإليزيه في باريس، فرنسا، 29 مايو/ أيار 2018.

أعلنت الخارجية الروسية الثلاثاء أن المشير خليفة حفتر غادر موسكو بدون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق نار ينهي تسعة أشهر من القتال. وبهذا الإعلان توالت التحليلات السياسية لموقف رجل ليبيا القوي المدعوم من أبوظبي والرياض والقاهرة وباريس.

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قال خبراء إن رفض المشير خليفة حفتر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته أنقرة وموسكو الاثنين يؤكد تعقيدات النزاع في ليبيا، خصوصا الضغوط الخارجية التي تمارس على الاطراف المتحاربة.

ولم يلتق رئيس الحكومة الذي تعترف به الأمم المتحدة فايز السراج، والمشير حفتر الواسع النفوذ في الشرق الليبي الاثنين وجها لوجه في موسكو، لكنهما تفاوضا على اتفاق لوقف إطلاق النار من خلال المسؤولين الروس والأتراك.

وتخوض القوات التابعة للرجلين معارك على أبواب طرابلس منذ تسعة أشهر.

تدعم أنقرة السراج، بما في ذلك عسكريا بينما يشتبه في أن موسكو تدعم المشير حفتر بالأسلحة والمال والمرتزقة، على الرغم من نفيها ذلك.

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وقع السراج على الاتفاق لكن خصمه فاجأ الجميع وغادر دون أن يوقع بعد أن طلب أولا مهلة للتفكير.

عُرضت مسودة الاتفاق على الخصمين قبل يومين، طبقا لمصادر دبلوماسية ليبية. لماذا توجه المشير حفتر إلى موسكو إذا لم يكن ينوي التوقيع؟

أشار عماد بادي، الباحث في "ميدل إيست إنستيتوت"، إلى فرضيتين في حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية قائلا "إما أنه لم يوقع لأنه شخصيا قرر عدم القيام بذلك، مهما كانت النتائج. أو أن أحد حلفائه قرر دعمه إذا لم يوقع".

لم يوقع ليس لعدم رغبة منه

لكن عبد القادر الرحيبي المحلل السياسي الليبي كان أكثر صرامة.

وقال "رفض حفتر توقيع الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار ليس لعدم رغبة منه، لكن يعرف الجميع أن حكومات عواصم أربع دول (أبوظبي والرياض والقاهرة وباريس)، هي الداعم الفعلي لحملته العسكرية بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي عدم توافقها بشأن التوقيع يجعل رفضه منطقيا".

وتابع الرحيبي "هذه الدول طالبته باستمرار حملته العسكرية في طرابلس مقابل زيادة الدعم السياسي والعسكري، وهو رهان خاسر لأنه يجعل الأقطاب المناوئة ترفع من وتيرة دعمها لحكومة الوفاق، وتصبح الحرب في ليبيا أكثر دموية من السابق".

على سبيل المثال، تنظر مصر بعين الارتياب إلى تدخل تركيا، خصمها الاقليمي في ليبيا.

وفي هذا السياق، اعتبر زياد عقل الباحث بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية في القاهرة، أن مصر "ترفض أي توافق أو تصالح بين الطرفين قد يتضمن تواجدا تركيا في المشهد الليبي".

وأشار إلى وجود ضغوط مصرية على حفتر في هذا الشأن من خلال "تصرفات الدولة المصرية على المستوى العسكري والتفاعل السياسي".

من جهته، كتب السفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت على تويتر أن "حفتر ومن يدعمه يعتقدون أن بإمكانه الانتصار عسكريا".

"لا القاهرة ولا أبو ظبي ولا موسكو"

لكن إذا كانت هناك حاجة إلى دليل آخر على مدى التعقيدات في القضية، فإن بادرة حفتر يتم تفسيرها بشكل مختلف تماما بواسطة محمد الجراح وهو محلل ليبي آخر.

وقال في هذا الصدد إن المشير حفتر "من خلال خطوته، يبرهن أنه لا يتقيد بأنصاره ومؤيديه المتعاطفين معه. لا القاهرة ولا أبو ظبي ولا موسكو".

بدوره، اعتبر جوناثان واينر الخبير بمركز "ميدل إيست إنستيتوت" والمبعوث الخاص السابق لواشنطن في ليبيا على تويتر أن "ما لاحظته وما أبلغني إياه كبار المسؤولين في الدول الأجنبية التي دعمته في السابق. فإن الديكتاتور ليس ملكا لأحد".

بعد أن اتهمه معارضوه بالرغبة في تأسيس دكتاتورية عسكرية، سيطر حفتر، بعد أن أحكم قبضته على شرق ليبيا، على عدة مناطق في الجنوب من خلال شراء تأييد القبائل المحلية. ثم شن في نيسان/أبريل هجوما على طرابلس بهدف السيطرة على مركز السلطة.

"إجابة واضحة"

تقول فيديريكا سايني فاسانوتي، من معهد "بروكينغز" إن ثمن هذه الحملة قد يكون "كبيرا جدا" بالنسبة للمشير.

وتضيف أنه عند التوقيع على السلام، "سيكون مدينا للدول الأجنبية التي دعمته، وخصوصا سكان الجزء الشرقي" من البلاد.

وتوضح فاسانوتي "تنتظر عائلات شرق ليبيا التي فقدت أطفالها في هذه الحرب إجابة واضحة من حفتر الذي يمكنه إنهاء مغامرته بالنصر، أقله على الورق. لأنه بدون ذلك، سيكون من الصعب جدا عليه العودة" إلى الشرق.

لكن محللين آخرين لا يستبعدون وجود اتفاق سري بين أنقرة وموسكو غير ملائم لحفتر ومؤيديه.

تقول كلاوديا غازيني من مجموعة الأزمات الدولية "يمكن أن يكون لدى الدولتين اتفاقية 'تحت الطاولة' لإعادة تشكيل سياسي محتمل في ليبيا" لصالح زيادة نفوذ أنقرة وموسكو.

بصرف النظر عن المكاسب الجيوسياسية وامتيازات الحصول على النفط الليبي، تأمل روسيا في إيجاد سوق لأسلحتها وقمحها. كما لتركيا أيضا أهدافها في مجال الطاقة بفضل اتفاقية موقعة مع حكومة السراج.

تعرضت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا لانتقادات حادة خصوصا في اليونان ومصر وقبرص لأنها تسمح لأنقرة بالقول إن لها حقوقا في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط.

فرانس 24/ أ ف ب