مصر: وفاة مواطن أمريكي كان مسجونا بتهمة "محاولة قلب النظام"

نددت الولايات المتحدة الاثنين بوفاة مواطنها مصطفى قاسم في سجن مصري كان يقضي فيه منذ 2013 عقوبة السجن بتهمة "محاولة قلب النظام". وذكرت منظمتان حقوقيتان تمثلان عائلة الضحية أن سبب الوفاة ذبحة قلبية، متهمة السلطات المصرية بـ"الإهمال" في متابعة وضع قاسم الذي كان يعاني من السكري ومن مشاكل في القلب.

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توفي المواطن الأمريكي-المصري مصطفى قاسم الاثنين بسجن في مصر حيث كان مسجونا منذ 2013، نتيجة "ذبحة قلبية"، فيما نددت الولايات المتحدة بوفاة "غير ضرورية ومأسوية وكان يمكن تجنبها" بعدما بحثت مرارا قضيته مع القاهرة.

وقالت منظمتا "بريترايل رايتس إنترناشونال وذي فريدوم إينيشياتيف" غير الحكوميتين اللتان تمثلان عائلة مصطفى قاسم في بيان إن "السبب المباشر للوفاة هون على ما يبدو، ذبحة قلبية".



لكن المنظمتين اتهمتا في الوقت نفسه السلطات المصرية بـ"الإهمال" في متابعة الوضع الصحي لقاسم (64 عاما) الذي كان يعاني من مرض السكري ومن مشاكل في القلب.



For immediate release | The passing of Mustafa Kassem pic.twitter.com/WIQ9tOQzeR — The Freedom Intiative (@thefreedomi) January 13, 2020

ودخل السجين في إضراب عن الطعام منذ قرابة 3 أشهر وكان يتناول السوائل فقط، بعدما حكم عليه في سبتمبر/أيلول 2018 بالسجن 15 عاما.



وأضافت المنظمتان في بيانهما أن قاسم "توقف يوم الخميس الماضي عن تناول السوائل وبعد فترة وجيزة نقل إلى مستشفى محلي حيث توفي بعد ظهر" الاثنين.



وأمر النائب العام المصري في بيان مساء الأحد بتشريح جثة قاسم "للوقوف على أسباب وفاته (..) و سؤال الأطباء المشرفين على حالته".



ومن جهتها أكدت وزارة الداخلية في بيان أن قاسم "تم إيداعه بمستشفى ليمان طره لتلقى الرعاية الصحية اللازمة لمعاناته من مرض +السكرى+.. ونظرا لتطور حالته الصحية، تم نقله لمستشفى المنيل الجامعي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثار في مطلع ديسمبر/كانون الأول مع نظيره المصري سامح شكري قضية هذا المعتقل.



والاثنين أعرب نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر عن "حزنه" لوفاة قاسم، مضيفا أمام الصحافيين في وزارة الخارجية أن "موته في الحجز كان غير ضروري ومأسويا ويمكن تجنّبه".



وإذ قدم شينكر تعازي الدبلوماسية الأمريكية إلى أسرة الراحل، قال "سنواصل في كل فرصة تسليط الضوء على مخاوفنا بشأن حقوق الإنسان والمحتجزين الأمريكيين".



وقاسم مواطن مصري هاجر إلى الولايات المتحدة حيث حصل على الجنسية الأمريكية واعتقل في 2013 خلال زيارة إلى القاهرة في وقت كانت السلطات المصرية تشن حملة على المتظاهرين ضد النظام.



ونفى قاسم مشاركته في أي مظاهرة، مؤكدا أنه حين اعتقل كان يقوم "بتحويل عملة في مركز تجاري".



وحكم على قاسم في 2018 مع مئات المتهمين في محاكمة جماعية بالسجن لمدة 15 عاما بجرم محاولة قلب النظام، وفق محاميه.



فرانس 24/ أ ف ب



