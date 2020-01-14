منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بسبب انتشار "فيروس جديد" ظهر في الصين

متظاهرون يرتدون أقنعة طبية خوفا من انتشار فيروس جديد في الصين، 12 يناير كانون الثاني 2020

حذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من انتشار "محدود" لفيروس تاجي جديد في الصين، وشددت على احتمالية انتشاره على نطاق أوسع. ويعتبر مرض الالتهاب الرئوي هو أحد أعراض هذا الفيروس الغامض وقد رصدت السلطات بالفعل 41 حالة إصابة في وسط الصين.

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دقت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء ناقوس الخطر معلنة الثلاثاء عن انتشار فيروس تاجي جديد بين مجموعة من الأسر الصينية، وحذرت من احتمالية انتشاره على نطاق أوسع.

كانت السلطات قد ذكرت الاثنين أنها وضعت امرأة صينية في الحجر الصحي في تايلاند لإصابتها بسلالة غامضة، في أول رصد للفيروس خارج الصين. وجرى الإبلاغ عن 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي، وهو أحد أعراض المرض، في مدينة ووهان بوسط الصين، معظمها مرتبط بسوق للمأكولات البحرية.

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وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف القائمة بأعمال رئيس وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية خلال إفادة صحفية في جنيف إن المنظمة أعطت إرشادات للمستشفيات في جميع أنحاء العالم بخصوص السيطرة على العدوى في حالة انتشار الفيروس، بما في ذلك احتمالية "الانتشار السريع" في بيئة للرعاية الصحية. وأضافت "نترقب شيئا ما، وهو أمر محتمل، ونحتاج إلى الاستعداد".

فرانس24/ رويترز