مباحثات في الأمم المتحدة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

تشهد الأمم المتحدة مباحثات حثيثة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا على غرار تلك العاملة في اليمن حاليا، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية الإثنين. وأشار متحدث باسم المنظمة الدولية إلى ضرورة وجود "آلية محايدة للمراقبة والتطبيق بالإضافة لتدابير لبناء الثقة".

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أفادت مصادر دبلوماسية الإثنين أن مباحثات تجري في الأمم المتحدة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار المرتقب في ليبيا تكون على غرار تلك الموجودة في اليمن حاليا.



وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على الحاجة إلى "مراقبة محايدة" إذا تم التوصل إلى هدنة بين طرفي النزاع. وصرح دوجاريك أنه "من أجل احترام وقف إطلاق النار في ليبيا، يجب أن تكون هناك آلية محايدة للمراقبة والتطبيق بالإضافة إلى تدابير لبناء الثقة".

كما لفت المتحدث الأممي إلى أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" (تضم حوالي 230 شخصا) بقيادة غسان سلامة "تقوم حاليا بتسجيل انتهاكات وقف إطلاق النار المبلغ عنها والتحقق منها".وفي ظل غياب أي تمثيل للأمم المتحدة، شهدت موسكو الإثنين محادثات غير مباشرة بين المشير خليفة حفتر، الواسع النفوذ في شرق ليبيا، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا برئاسة فايز السراج، بغية التوصل لاتفاق على وقف لإطلاق النار بين الطرفين دخل حيز التنفيذ الأحد.ومن المفترض أن تمهد الهدنة المرتقب التوقيع عليها في موسكو بين حفتر والسراج إلى مؤتمر دولي حول ليبيا يعقد برعاية الأمم المتحدة في برلين الأحد المقبل.ولاحقا يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يدعم نتائج مؤتمر برلين بقرار يكرس هذه النتائج ويقرر إنشاء بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.وبحسب دبلوماسيين فإنه ليس مطروحا على طاولة البحث تشكيل بعثة لحفظ السلام في ليبيا بل بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار مماثلة لتلك الموجودة في اليمن.