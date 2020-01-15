إسقاط الطائرة الأوكرانية: روحاني يدعو "للوحدة الوطنية" ويطمئن العالم بأن "الحادث لن يتكرر"

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دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء مواطنيه إلى "الوحدة الوطنية" لمواجهة تداعيات مأساة إسقاط الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضي. وقال روحاني في خطابه إن "الشعب يريد التأكد من أن السلطات تتعامل معه بصدق ونزاهة وثقة" مؤكدا للعالم أن "الحادث لن يتكرر".

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حث الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء مواطنيه على "الوحدة الوطنية" بعد كارثة إسقاط الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضي.

وقال روحاني في خطاب "الشعب يريد التأكد من أن السلطات تتعامل معه بصدق ونزاهة وثقة" وتفسير ما حصل في قضية الطائرة.

وأضاف روحاني أن "قواتنا المسلحة درست الموضوع وأعلنت النتائج، على قواتنا المسلحة أن تعمل وتؤكد لأبناء الشعب بأن مثل هذا الخطأ لن يحصل بعد اليوم، نعتذر عن التأخير في الإعلان عن الخطا الذي حصل في إسقاط الطائرة الاوكرانية" كما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).



وأكد بأنه يجب أن "يطمئن شعبنا والعالم بأن الحادث لن يتكرر" قائلا إن "القوات المسلحة اتخذت الخطوة الأولى بصورة جيدة وعلينا اتخاذ الخطوات اللاحقة أيضا وأن تؤدي للمزيد من المراقبة والتنسيق".

وأسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخ بعيد إقلاعها الأربعاء ما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها. وبعدما نفت طهران لأيام ما أعلنته دول غربية حول إسقاط الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 بصاروخ، عادت القوات المسلحة الإيرانية واعترفت صباح السبت بمسؤوليتها عن المأساة، متحدثة عن "خطأ بشري".

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء في مؤتمر صحفي عن اعتقالات جرت في قضية الطائرة من دون تحديد عددها. وقال الناطق باسمها غلام حسين إسماعيلي "أجريت تحقيقات واسعة وتم اعتقال بعض الأشخاص".

ويأتي ذلك بعيد إعلان روحاني أن إيران ستعاقب كل المسؤولين عن إسقاط الطائرة في كارثة أثارت مظاهرات غاضبة في عدد من المدن الإيرانية، بحسب ما أظهرت أشرطة فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الإيراني أن "الشعب يريد التنوع" وذلك قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في فبراير/شباط، داعيا السلطات الانتخابية إلى الامتناع عن رفض طلبات مرشحين محتملين.

وقال روحاني أيضا إن "الشعب سيدنا ونحن في خدمته".

وأكد "ضرورة الوحدة والتلاحم بين جميع الفئات والأطياف والتوجهات في البلاد من أجل التصدي للمؤامرات الخارجية".



فرانس24/ أ ف ب