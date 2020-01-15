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الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعلن استضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الشتاء بدلا من الصيف

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الاتحاد الكاميروني يستضيف أمم أفريقيا 2021 في الشتاء بدلا من الصيف.
الاتحاد الكاميروني يستضيف أمم أفريقيا 2021 في الشتاء بدلا من الصيف. © أ ف ب / أرشيف
نص : فرانس 24 تابِع

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الأربعاء استضافة بلاده لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، كما أكد على تغيير موعد النهائيات من الصيف إلى الشتاء.  

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تم تغيير موعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 من الصيف إلى الشتاء، وفقا لما أعلنه الأربعاء الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. كما أكد الاتحاد على استضافة بلاده لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وأورد الاتحاد عبر حسابه على تويتر أن النسخة المقبلة من البطولة ستقام بين التاسع من كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير 2021، مشيرا إلى أن أسباب نقلها من الصيف إلى الشتاء تعود إلى ظروف المناخ وطلب البلد المضيف.

فرانس24/ أ ف ب 

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