الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعلن استضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الشتاء بدلا من الصيف

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أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الأربعاء استضافة بلاده لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، كما أكد على تغيير موعد النهائيات من الصيف إلى الشتاء.

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تم تغيير موعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 من الصيف إلى الشتاء، وفقا لما أعلنه الأربعاء الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. كما أكد الاتحاد على استضافة بلاده لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

La #TOTALAFCON2021 se jouera au #Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021. Date modifiée pour des raisons météorologiques à la demande du Cameroun. @CAF_Online @AAhmad_CAF pic.twitter.com/AUGAE3nh8P — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) January 15, 2020

وأورد الاتحاد عبر حسابه على تويتر أن النسخة المقبلة من البطولة ستقام بين التاسع من كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير 2021، مشيرا إلى أن أسباب نقلها من الصيف إلى الشتاء تعود إلى ظروف المناخ وطلب البلد المضيف.

فرانس24/ أ ف ب