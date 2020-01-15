الدوري الأميركي للمحترفين: إينغليس يقود يوتا إلى فوزه العاشر تواليا

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لوس انجليس (أ ف ب)

حصد الاسترالي جو اينغليس أعلى رصيد في مسيرته في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، وقاد فريقه يوتا جاز المتألق راهنا الى فوزه العاشر تواليا على حساب مضيفه بروكلين نتس 118-107 الثلاثاء.

وسجل اينغليس البالغ 32 عاما 27 نقطة، واضاف زميلاه لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير 22 نقطة و18 متابعة ودونوفان ميتشل 25 نقطة.

وسيطر يوتا على المواجهة منذ بدايتها خصوصا في الربع الثاني (29-19)، ليحقق فوزه الخامس عشر في آخر 16 مباراة، ويرفع رصيده الى 28 فوزا في 40 مباراة في وصافة المنطقة الغربية، بفارق خمسة انتصارات عن لوس انجليس ليكرز المتصدر (33-7).

ويبرز تفوق يوتا على نتس في المباريات الاخيرة بعد تحقيقه الفوز العاشر مقابل خسارتين فقط.

ونجح اينغليس بتسجيل 10 كرات من 14 محاولة بينها 6 من اصل ثماني من خارج القوس، أمام 15300 متفرج على ملعب "باركليز سنتر ارينا".

في المقابل، سجل ميتشل 14 من نقاطه الـ25 في الربع الاخير، فكان مصدر الحسم لفريقه بعد غيابه عن مباراة الاحد ضد واشنطن ويزاردز بسبب المرض.

وكان رصيد جاز متوسطا في التاسع من كانون الاول/ديسمبر (13-11)، قبل ان يحقق سلسلة رائعة بلغ معدله فيها 115 نقطة في المباراة ونسبة 50% في التسديد من الميدان.

ولدى الخاسر، لم تكن 32 نقطة و11 تمريرة حاسمة من النجم كايري ايرفينغ كافية لانقاذ بروكلين من خسارته الحادية والعشرين (18 فوزا) والثالثة تواليا. وكانت المباراة الثانية التي يعود فيها ايرفينغ بعد غيابه لنحو شهرين بسبب اصابة في كتفه.

وأضاف سبنسر دينويدي 17 نقطة للخاسر وجو هاريس 13 نقطة، فيما التقط ديأندريه جوردان 14 متابعة.

ووصل تقدم يوتا الى 20 نقطة في الربع الثالث واستهل الرابع متقدما 88-74. قلص المضيف الفارق الى 103-112، الا ان ميتشل حمل الامور على عاتقه ليقود فريقه نجو بر الامان.

© 2020 AFP