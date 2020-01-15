السودان يعيد فتح مجاله الجوي بعد إنهاء "تمرد" عناصر من المخابرات العامة

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني الأربعاء إن المجال الجوي للسودان أعيد فتحه، وأكد أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش. وذلك عقب إنهاء "تمرد" عناصر أمن احتجاجا على خطة لإعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة.

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أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الأربعاء إن السودان أعاد فتح مجاله الجوي بينما قال الجيش إن جنديين قتلا وأصيب أربعة خلال عملية إنهاء "تمرد" قام به عملاء أمنيون سابقون مرتبطون بالرئيس السابق عمر البشير.



وكان العنف أكبر مواجهة بين الحرس القديم وأنصار الحكومة الجديدة التي ساعدت في الإطاحة بالبشير في أبريل/نيسان بعد 30 عاما في السلطة.



وفي كلمة في وقت مبكر الأربعاء تعهد البرهان بعدم السماح بحدوث أي انقلاب وأضاف أن الجيش يسيطر على مقرات المخابرات.

وقال البرهان "جميع المقرات تحت سيطرة القوات والمجال الجوي مفتوح".

وذكر سكان ومصدر عسكري أن العملاء الأمنيين السابقين خاضوا معارك مع جنود في العاصمة الخرطوم لعدة ساعات إلى أن تمكنت قوات الحكومة من إنهاء "التمرد" مساء الثلاثاء.

وقال محمد عثمان الحسين رئيس أركان الجيش "ما حدث اليوم من أحداث يعتبر

تمردا". وأضاف في خطاب أن سقوط قتيلين وأربعة مصابين خلال إنهاء "التمرد" يظهر أن الجيش قادر على وضع حد لما حدث بأقل خسائر ممكنة.



وأبلغ مصدر حكومي رويترز أن الموظفين السابقين في المخابرات وجهاز الأمن أغلقوا حقلي نفط في دارفور بسبب احتجاجهم على مكافآت نهاية الخدمة. وينتج الحقلان نحو خمسة آلاف برميل من النفط يوميا.

وكانت إعادة هيكلة المخابرات التي كانت يوما مرهوبة الجانب وواجهت اتهامات بقمع المعارضة أثناء حكم البشير، أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي أدت إلى رحيله.

فرانس24/ رويترز