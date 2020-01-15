النيابة العامة الألمانية تحقق مع ثلاثة أشخاص بينهم دبلوماسي سابق للاشتباه بتجسسهم لصالح الصين

الرئيس الألماني في زيارة إلى معهد ستاسي، 14 كانون الثاني يناير 2021

كشفت النيابة العامة الألمانية الأربعاء أنها تجري تحقيقات مع ثلاثة أشخاص يشتبه بتجسسهم لصالح الصين بينهم دبلوماسي سابق.

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ذكر الإعلام الألماني الأربعاء أن هناك اشتباه في قيام دبلوماسي ألماني سابق وشخصين آخرين بـالتجسس لصالح أجهزة أمنية حكومية صينية، وأكدت النيابة العامة الألمانية إجراءها التحقيقات اللازمة للكشف عن عملية التجسس.

وصرح المتحدث باسم مكتب النائب الفدرالي لوكالة الأنباء الفرنسية "نستطيع أن نؤكد أن تحقيقا يجري في شأن عملية تجسس يشتبه بها" لصالح الأجهزة الصينية الأمنية الحكومية.

سفير للاتحاد الأوروبي في دول أجنبية بين المشتبه بهم في قضية التجسس

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية أن أحد المشتبه بهم دبلوماسي ألماني عمل في المفوضية الأوروبية في بروكسل قبل أن يعمل عدة مرات سفيرا للاتحاد الأوروبي في دول أجنبية.

وذُكر أن الاثنين الآخرين يعملان في "شركة ضغط (لوبي) ألمانية معروفة".

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ورفضت النيابة الكشف عن تفاصيل عن المشتبه بهم وقالت إنها لم تقم بأية اعتقالات.

إلا أنها أكدت المعلومات الواردة في دير شبيغل بأن الشرطة تداهم الأربعاء منازل ومكاتب مرتبطة بالأشخاص الثلاثة في برلين وبروكسل وولايتي بافاريا وبادن-فورتمبرغ الألمانيتين.

تسريب معلومات لوزارة أمن الدولة الصينية

وبحسب المجلة، اتهم الادعاء الدبلوماسي السابق وأحد موظفي شركة الضغط بـ"تبادل معلومات خاصة وتجارية مع وزارة أمن الدولة الصينية". أما المشتبه به الثالث فقد أبدى "استعدادا للقيام بذلك".

وتردد أن الدبلوماسي المشتبه به أنهى عمله في الاتحاد الأوروبي في 2017 وتحول للعمل لشركة الضغط حيث جند مشتبه بهما آخرين. ويعتقد أن عملية التجسس بدأت في العام ذاته.

في حال تأكيد الاتهامات، فستكون هذه واحدة من الحالات النادرة من الكشف عن جواسيس يعملون لحساب الصين. وكتبت شبيغل "رغم أن الكثير من الحديث يدور دائما عن عمليات تجسس صينية واسعة النطاق في ألمانيا وأوروبا، إلا أن المحققين نادرا ما ينجحون في مواجهة أجهزة الأمن الصينية".

فرانس24/ أ ف ب