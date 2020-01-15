تساي تحذر الصين بان تايوان "مستقلة أساسا"

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تايبيه (أ ف ب)

حذرت رئيسة تايوان تساي إينغ وين الاربعاء بانه على الصين أن تقبل بان تايوان "مستقلة أساسا" مؤكدة أن أي محاولة من جانب بكين لاجتياح الجزيرة ستكون "مكلفة جدا".

واعيد انتخاب تساي في نهاية الأسبوع لولاية ثانية بحصولها على نتيجة قياسية بلغت 8,2 مليون صوت، في ما اعتبر نكسة قوية لحملة الصين المستمرة لعزل الجزيرة الخاضعة لحكم ذاتي.

ولم تخف القيادة الصينية رغبتها في إزاحة تساي من السلطة لانها رفضت هي وحزبها الاعتراف بمبدأ "الصين الواحدة".

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وهددت بالاستيلاء عليها بالقوة إذا لزم الأمر خاصة إذا أعلنت استقلالها.

وقالت تساي في أول مقابلة منذ اعادة انتخابها السبت، إنه لا ضرورة لإعلان الاستقلال لان الجزيرة تدير أمورها أساسا.

وأضافت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "لسنا بحاجة لإعلان أننا دولة مستقلة".

وقالت "نحن بلد مستقل أساسا ونطلق عليه إسم جمهورية الصين، تايوان".

وتحظى تايوان الحديثة بحكم ذاتي منفصل عن البر الصيني منذ السنوات السبعين الأخيرة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أعدادا متزايدة من التايوانيين يرفضون فكرة أن الجزيرة يجب أن تكون جزءا من البر الصيني.

وقالت تساي "لدينا هوية منفصلة ونحن بلد قائم بحد ذاته" مضيفة "نحن ديموقراطية ناجحة، ولدينا اقتصاد جيد نسبيا ونستحق الاحترام من الصين".

وكانت الصين حذرت بعد اعادة انتخاب تساي من أي تحرك لدفع الجزيرة نحو الاستقلال.

© 2020 AFP