حرائق أستراليا.. "الهولوكوست التي دمرت الحياة البرية"

تعاني الحيوانات في أستراليا من الحرائق المستعرة إذ باتت أغلب فصائلها مهددة بالانقراض. وتشير التقديرات الأخيرة إلى نفوق أكثر من مليار حيوان، فعلى سبيل المثال وليس الحصر كانت أستراليا تضم نحو 46 ألف حيوان من الكوالا قبل اندلاع الحرائق، لكن لم يبق منها سوى 9 آلاف فقط. كما قامت السلطات بقتل أكثر من خمسة آلاف جمل خلال حملة تهدف إلى تقليص التهديد الذي تشكله هذه الحيوانات على السكان بسبب انتشار الجفاف.

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يعتبر معدل انقراض الثدييات في أستراليا من الأعلى في العالم، وحاليا تتصاعد المخاوف من أن تؤدي حرائق هذا العام بانقراض العديد من الأصناف المحلية.

فقد دمر ثلث جزيرة كانغارو، وهي ملاذ للحياة البرية قبالة ولاية ساوث أستراليا، وهناك مخاوف من انقراض بعض أنواع الحيوانات التي لا تعيش إلا في هذه المنطقة.

ولفت جون واينارسكي من مركز استعادة الأنواع المهددة بالانقراض لمحطة "إيه بي سي" المحلية "لم يعد هناك العديد من الموائل لكثير من الأنواع وهو ما يؤدي إلى انقراض أنواع محلية" واصفا الحرائق بـ"الهولوكوست التي دمرت الحياة البرية".

القضاء على أكثر من خمسة آلاف جمل بري لتلافي تهديدها البيئي

قضى قناصة من مروحيات على أكثر من خمسة آلاف جمل في أستراليا خلال حملة تهدف إلى تقليص التهديد الذي تشكله هذه الحيوانات على السكان مع استمرار انتشار الجفاف في مناطق البلاد الداخلية.

وكان مسؤولون محليون في ولاية أستراليا الجنوبية قد أكدوا أن قطعانا "كبيرة للغاية" تقترب بصورة متزايدة من المناطق المأهولة طلبا للماء والغذاء، في تهديد لمخزونات هذه القرى إضافة إلى إلحاق أضرار وتشكيل خطر على السائقين.

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حملة القضاء على الحيوانات هذه التي استمرت خمسة أيام انتهت الأحد في أراضي أنانغو بيتجانتجاتجارا يانكونيتجاتجارا، المنطقة الشاسعة الخاضعة لإدارة محلية من مجموعات سكان أصليين في أقصى شمال غرب أستراليا الجنوبية، وفق ما أوضح ريتشارد كينغ المدير العام لأراضي هذه المنطقة التي يعيش فيها نحو 2300 شخص.

نفوق أكثر من مليار حيوان.. والكوالا الأسترالي في خطر

تصل عشرات حيوانات الكوالا يوميا إلى العيادة الميدانية البيطرية في محمية الحيوانات في جزيرة كانغارو في جنوب ولاية أستراليا الجنوبية، محملة بصناديق لنقل القطط أو داخل سلال الغسيل بعد إصابتها بأضرار ناجمة عن حرائق الغابات.

ويشير رئيس فريق الطوارئ البيطرية في العيادة، ستيفن سيلوود، إلى أن أستراليا كانت تضم نحو 46 ألف حيوان من الكوالا قبل اندلاع الحرائق، لكن لم يبق منها سوى 9 آلاف فقط. ويتابع "إنه رقم مدمر".

تأذت النباتات والحيوانات الأسترالية، التي تعد من الأنواع النادرة في العالم، بشكل كبير جراء موجة الحرائق التي انطلقت في أيلول/سبتمبر الماضي. وتشير التقديرات إلى نفوق أكثر من مليار حيوان.

فرانس24/ روتيرز/ أ ف ب