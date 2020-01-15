توقيع مرتقب للمرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بين الصين والولايات المتحدة

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء نظيره الصيني شي جينبينغ في البيت الأبيض لتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية، والتي قد تشكل هدنة مؤقتة في خضم الحرب التجارية المستعرة بينهما منذ عامين.

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توقع الولايات المتحدة والصين الأربعاء المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بينهما، حيث سيستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ في البيت الأبيض.

ويأمل الطرفان وخلفهما العالم في أن تشكل الاتفاقية هدنة مؤقتة قد تمهد لإنهاء الحرب التجارية المستعرة بينهما منذ سنتين. ومن شأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري أن تخفف من حدة النزاع التجاري بين البلدين.

وكانت واشنطن قد وافقت في هذا الإطار على عدم زيادة الضرائب الجمركية العقابية المفروضة على الصين، فيما وافقت بكين على استيراد المزيد من المنتجات الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار على مدى العامين المقبلين. وتشمل الواردات السلع المصنعة وموارد الطاقة والخدمات والمنتجات الزراعية.

هذا وتتهم السلطات الأمريكية الصين بدعم شركاتها الخاصة ونسخ التقنيات الغربية ومنع المستثمرين الأجانب، نقاط عالقة ويبقى على الطرفين حلها في مرحلة ثانية من الاتفاقية.

للإشارة فقد تسببت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن والتي اندلعت قبل عامين، في تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما دفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مراجعة توقعاتها للنمو في 2019.

فرانس24