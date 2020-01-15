رالي دكار: الإسباني ساينز يعزز صدارته أمام العطية وبيترهانسل

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الشبيطة (السعودية) (أ ف ب)

أحرز الإسباني كارلوس ساينز (ميني) المرحلة العاشرة من رالي داكار 2020 الأربعاء بين حرض والشبيطة في السعودية، واحتفظ بصدارة فئة السيارات قبل يومين من انتهاء المنافسات بعد تعزيزه الفارق مع مطارده القطري ناصر العطية (تويوتا).

واستغل ساينز أخطاء الملاحة للعطية وزميله الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني)، فحل القطري في المركز السابع عشر بفارق 17,46 دقيقة عن بطل العالم السابق للراليات وبيترهانسل عاشرا بفارق 11,48 دقيقة.

وأصبح ساينز متقدما في الترتيب العام على العطية بـ18 دقيقة و10 ثوانٍ وبيترهانسل بـ 18 دقيقة و26 ثانية.

وخسر الإسباني فرناندو ألونسو (تويوتا) الوافد الجديد إلى عالم دكار من فورمولا واحد أكثر من ساعة بعد انقلاب مزدوج لسيارته.

وتوقفت المرحلة بعد 345 كلم على بدايتها بسبب الرياح وتوقف اعتماد التوقيت عند الكيلومتر الرقم 223 من المرحلة الخاصة.

© 2020 AFP