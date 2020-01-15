روحاني يدعو الى "الوحدة الوطنية" بعد كارثة الطائرة الأوكرانية

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طهران (أ ف ب)

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء الى "الوحدة الوطنية" بعد كارثة إسقاط الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضي.

وقال روحاني في خطاب "الشعب يريد التأكد أن السلطات تتعامل معه بصدق ونزاهة وثقة" داعيا أيضا القوات المسلحة الى "الاعتذار" وتفسير ما حصل في قضية الطائرة.

وأسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخ بعيد إقلاعها الأربعاء ما أدى الى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها. وبعدما نفت طهران لأيام ما أعلنته دول غربية حول إسقاط الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 بصاروخ، عادت القوات المسلحة الإيرانية واعترفت صباح السبت بمسؤوليتها عن المأساة، متحدثة عن "خطأ بشري".

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء في مؤتمر صحافي عن اعتقالات جرت في قضية الطائرة من دون تحديد عددها. وقال الناطق باسمها غلام حسين اسماعيلي "أجريت تحقيقات واسعة وتمّ اعتقال بعض الأشخاص".

ويأتي ذلك بعيد إعلان روحاني أن إيران ستعاقب كل المسؤولين عن إسقاط الطائرة في كارثة أثارت تظاهرات غاضبة في عدد من المدن الايرانية، بحسب ما أظهرت أشرطة فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانب آخر، أعلن روحاني أن "الشعب يريد التنوع" وذلك قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في شباط/فبراير داعيا السلطات الانتخابية الى الامتناع عن رفض طلبات مرشحين محتملين.

وقال روحاني أيضا إن "الشعب سيدنا ونحن في خدمته".

© 2020 AFP